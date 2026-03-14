"Будет весело": военные раскрыли тактику России с потеплением и спрогнозировали последствия

Россияне уже длительное время не уменьшают интенсивность боевых действий, но существенных успехов на поле боя так и не достигли. Они, вероятно, готовятся к усилению наступления, когда наступит потепление, однако наши военные уже знают чего ожидать.

Противник, как и всегда, использует малые штурмовые группы, чтобы идти в наступление, но когда погода на поле боя станет лучше, появятся новые виды быстрой техники. Специально для 24 Канала украинские военные разобрали, как можно этому противостоять, чтобы оккупанты несли еще большие потери.

Почему россияне массово идут в штурм?

Спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, заметил, что как только пришло потепление, то Россия начала использовать на Купянском направлении мотоциклы.

Это из неожиданного, но они на них уже не идут в штурм, а просто пытаются использовать для транспортировки,

– сказал он.

Кроме того, противник на поле боя имеет уже привычную схему – инфильтрация малых групп пехоты при поддержке дронов. Также нашим защитникам приходится сталкиваться с постоянными ударами КАБов и ФАБов.

Что происходит на Купянском направлении: карта

Когда российскую пехоту отправляют на штурм украинских позиций, то они понимают, что риск погибнуть чрезвычайно велик, но все равно продолжают идти вперед.

В российской армии есть система мотивации. Военное руководство России заставляет солдат бояться тех, кто заду, больше, чем гибели на поле боя,

– отметил представитель Группировки объединенных сил.

Говорится о моральном и физическом издевательстве, в частности избиении или пытках.

Как россиян заставляют идти в наступление: смотрите видео

Чего ожидать на фронте с потеплением?

Россияне ждут, когда придет настоящее потепление, чтобы усилить наступление, однако их может ждать неожиданность. Офицер бригады "Рубеж" НГУ Андрей Отченаш заметил, что оккупанты уже сейчас начали применять на поле боя мотоциклы и квадроциклы.

Он подчеркнул, что недавно противник делал попытку штурмовать украинские позиции 12 мотоциклами, но потерпел неудачу – россияне не доехали даже до своих тыловых позиций, не то чтобы к украинским.

Такие попытки означают, что со временем, с ростом температуры, легкой техники на фронте будет становиться все больше.

Если сравнивать с январем и февралем, противник уже стал активнее. То есть в полосе обороны бригады "Рубеж" точно будет весело. Вы увидите большое количество видео с уничтоженной техникой и личным составом противника,

– сказал Андрей Отченаш.

По его словам, когда почва будет становиться суше, то оккупанты все чаще будут использовать мотоциклы, квадроциклы, багги. Это означает, что штурмовых действий и вражеских передвижений станет значительно больше.

Как противодействовать россиянам на фронте: смотрите видео

От чего отказалась Россия на фронте?

Начальник разведки зенитно-ракетного артдивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко заметил, что стало заметным, как россияне изменили способ наступления на украинские позиции. Теперь техники на фронте стало меньше, а вот беспилотников – больше.

Еще очень много влаги в полях. Там сейчас трудно продвигаться пешком, а на технике тем более. Она очень медленная, малоподвижная. Ее довольно легко поразить. Поэтому они (россияне – 24 Канал) мало используют технику,

– сказал он.

Однако применение ударных беспилотников возросло. По словам военного, недавно за одни сутки на их направлении было уничтожено 281 вражеский дрон. Преимущественно это "Молнии" и "Ланцеты".

Важно! Российские дроны "Молния" являются сложной целью для украинских средств радиоэлектронной борьбы. Трудно определить частоту управления, которая может меняться в широком диапазоне, объяснил эксперт по РЭБ Сергей Бескрестнов. Дополнительно ситуацию осложняют большое количество беспилотников в воздухе и значительное расстояние до операторов.

На уменьшение использования тяжелой техники и интенсивность боевых действий очень влияет погода и отключение Starlink, от которого россияне до сих пор не оправились. Они и дальше ищут альтернативные способы управления боем и управления подразделениями во время штурмовых действий.

Имеют ли россияне успехи на фронте: смотрите видео

Как погода может изменить ситуацию на фронте?

Командир группы рекрутинга штаба 152 ОЕБр Любомир Заика подчеркнул, что ситуация на фронте остается довольно сложной, однако контролируемой. Противник работает по привычной тактике – штурмует украинские позиции малыми группами, а иногда проводит массированные дроновые атаки.

Враг пытается найти наши слабые места, где-то закрепиться, усилить свои наступательные действия. Мы принимаем контрдействия, не позволяем ему закрепиться, наносим поражение еще на подходах к нашим пехотным позициям,

– отметил он.

Интересно, что, несмотря на интенсивность штурмовых действий в начале 2026 года, в частности в январе и феврале, россияне не имели значительных успехов. За это время оккупанты продемонстрировали худшие показатели за последние полтора года.

Любомир Заика предположил, что после потепления противник может перейти к более активным боевым действиям. Однако, по его словам, украинские военные готовы к этому.

"Мы всегда ждем активности врага. Никогда не рассчитываем, что он ослабит свои наступательные действия, поэтому в целом для нас не имеет значения, когда россияне начнут это делать", – добавил Командир группы рекрутинга штаба 152 ОЕБр.

Чего ожидать от наступления России: смотрите видео

