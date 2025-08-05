Ситуация на Херсонщине остается сложной. Россияне авиабомбами пытались уничтожить один из мостов, который соединяет населенные пункты в этой области. Действия оккупантов на Херсонском направлении могут быть спланированными, чтобы отвлечь внимание украинских военных от их других целей.

Такое мнение 24 Каналу высказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что у врага нет достаточного количества сил и средств для форсирования Днепра в Херсонской области. Оккупантам, вероятно, не удастся создать оперативный плацдарм там, чтобы двигаться вперед.

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С какой на самом деле целью россияне атакуют Херсонщину?

Роман Свитан считает, что основные силы и средства, которые накопили россияне, будут направлены на Запорожское и Донецкое направления. По его мнению, активизация на Херсонщине может быть связана с давлением на украинское военное руководство, чтобы оно перебросило резервы с восточного фронта на Херсонское направление.

Какова ситуация вблизи Покровска: карта

Это один из механизмов, как растянуть по линии боевого соприкосновения войска. Оккупанты, вероятно, стремятся ударить по центру фронта, поэтому, чтобы ослабить Силы обороны, пытаются атаковать еще и с флангов.

Сейчас россияне топчутся в районе Сумской области, Харьковской и на Херсонском направлении. Все это происходит с целью оттянуть наши войска. Реальное давление будет по центру в основном в районе Покровска, Константиновки и Славянска,

– предположил военный эксперт.

Он отметил, что атаки с воздуха и штурмы на Херсонщине и дальше будут продолжаться, ведь для этого врагу не нужно много сил. Однако такие действия будут перегружать украинскую оборону. Это может наносить лишние проблемы.

Отметим, в начале августа 2025 года российские войска обстреляли мост, который соединяет херсонский микрорайон Корабел (Остров) с остальными города. Как сообщил представитель Херсонской ОВА, мост поврежден, но еще пригоден для проезда. Если удары продолжатся, район может оказаться в изоляции. Из-за постоянных обстрелов затруднена доставка продуктов и медикаментов, газоснабжение прервано, поэтому жителей призывают эвакуироваться в более безопасные районы.