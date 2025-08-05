Таку думку 24 Каналу висловив військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан, зазначивши, що у ворога немає достатньої кількості сил та засобів для форсування Дніпра у Херсонській області. Окупантам, ймовірно, не вдасться створити оперативний плацдарм там, щоб рухатись вперед.

Дивіться також Чи захопила Росія Часів Яр і як оточує Покровськ: як змінилася лінія фронту за тиждень

З якою насправді метою росіяни атакують Херсонщину?

Роман Світан вважає, що основні сили та засоби, які накопичили росіяни, будуть направлені на Запорізький та Донецький напрямки. На його думку, активізація на Херсонщині може бути пов'язана із тиском на українське військове керівництво, щоб воно перекинуло резерви зі східного фронту на Херсонський напрямок.

Яка ситуація поблизу Покровська: карта

Це один із механізмів, як розтягнути по лінії бойового зіткнення війська. Окупанти, ймовірно, прагнуть вдарити по центру фронту, тому, щоб послабити Сили оборони, намагаються атакувати ще й із флангів.

Зараз росіяни тупцюють у районі Сумської області, Харківської та на Херсонському напрямку. Все це відбувається із метою відтягнути наші війська. Реальний тиск буде по центру в основному в районі Покровська, Костянтинівки та Слов'янська,

– припустив військовий експерт.

Він зауважив, що атаки з повітря та штурми на Херсонщині й далі триватимуть, адже для цього ворогу не потрібно багато сил. Проте такі дії перевантажуватимуть українську оборону. Це може завдавати зайвих проблем.

Зазначимо, на початку серпня 2025 року російські війська обстріляли міст, який з'єднує херсонський мікрорайон Корабел (Острів) із рештою міста. Як повідомив представник Херсонської ОВА, міст пошкоджений, але ще придатний для проїзду. Якщо удари продовжаться, район може опинитися в ізоляції. Через постійні обстріли ускладнена доставка продуктів і медикаментів, газопостачання перерване, тому мешканців закликають евакуюватися в безпечніші райони.