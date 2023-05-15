Даже многочисленное количество российских оккупантов, готовящихся к обороне на Юге, не смогут удержать такую огромную линию фронта. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Удержать линию фронта не удастся
В Главном управлении разведки заявили, что в Запорожской и Херсонской областях враг сосредоточил 152 тысячи оккупантов. Нет никаких признаков, что россияне планируют отступать. Они готовятся к оборонительным действиям.
Общее количество россиян, которое находится либо на оккупированных территориях, либо с фронтом – до 400 тысяч человек. 150 тысяч россиян "размазаны" по 500-километровому фронту на глубину примерно 100 километров до Азовского побережья. Этого количества недостаточно для выполнения оборонных задач по всей линии фронта,
– заметил Роман Свитан.
Потому сейчас российские военные пытаются использовать 2-3 линии обороны вдоль линии фронта. Первую линию используют в качестве взводных опорных пунктов, которые сейчас наши войска уничтожают при выполнении наступательных задач.
"До Азовского побережья у россиян есть точечные гарнизонные линии обороны. То есть возможность удержать или затормозить наше движение у них есть, но удержать эту линию фронта нет никакой возможности", – подчеркнул военный эксперт.
По его словам, с военной точки зрения, 500 километров, которые прижать к морям, невозможно удержать никакими методами. Особенно если есть армия, которая идет на прорыв этой точки фронта. ВСУ сейчас доукомплектовываются и готовность прорыва в ближайшие недели точно будет.
По всей вероятности, россияне там готовятся исполнить роль "буфера" для того, чтобы некоторые российские части успели отойти в Крым и на Донбасс.
Роман Свитан об обороне российских войск на Юге: смотреть видео
Ситуация на Юге Украины: главное
- В ОК "Юг" сообщили, что 15 мая Россия едва ли не впервые с начала полномасштабного вторжения вывела в Азовское море корабль с 8 "Калибрами". Там он выполняет дежурство. В ОК "Юг" добавили, что это может являться еще одним элементом обеспечения прикрытия и защиты Крымского моста.
- Россияне без устали производят фейки о войне и украинской армии. Недавно во вражеских СМИ появилась информация, будто бы ВСУ переплывают на левобережье. На самом же деле ничего подобного не происходит. Россия просто пытается создать напряжение среди своего населения.
- Важно отметить, что украинские военнослужащие постоянно находятся на островах Херсонщины. Там постоянно идут бои, в том числе на острове Большой Потёмкинский. Украинские ВРГ зашли туда еще после освобождения Херсона.