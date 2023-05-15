Навіть численна кількість російських окупантів, які готуються до оборони на Півдні, не зможуть утримати таку величезну лінію фронту. Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

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Утримати лінію фронту не вдасться

В Головному управлінні розвідки заявили, що у Запорізькій та Херсонській областях ворог зосередив 152 тисячі окупантів. Немає жодних ознак того, що росіяни планують відступати. Вони готуються до оборонних дій.

Загальна кількість росіян, яка перебуває або на окупованих територіях, або з фронтом – до 400 тисяч осіб. 150 тисяч росіян "розмазані" по 500-кілометрому фронті на глибину приблизно 100 кілометрів до Азовського узбережжя. Цієї кількості недостатньо для виконання оборонних завдань на всій лінії фронту,

– зауважив Роман Світан.

Тому зараз російські військові намагаються використати 2-3 лінії оборони вздовж лінії фронту. Першу лінію використовують як взводні опорні пункти, які зараз наші війська знищують при виконанні наступальних завдань.

"До Азовського узбережжя у росіян є точкові гарнізонні лінії оборони. Тобто можливість втримати чи загальмувати наш рух у них є, але утримати цю лінію фронту немає ніякої можливості", – наголосив військовий експерт.

За його словами, з військової точки зору, 500 кілометрів, які притиснути до морів, неможливо утримати ніякими методами. Особливо, якщо є армія, яка йде на прорив цієї точки фронту. ЗСУ зараз доукомплектовуються та готовність прориву найближчими тижнями точно буде.

Цілком ймовірно, що росіяни там готуються виконати роль "буфера" для того, щоб деякі російські частини встигли відійти в Крим та на Донбас.

Роман Світан про оборону російських військ на Півдні: дивитись відео

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