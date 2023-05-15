Цю інформацію 24 Каналу прокоментував політолог Валентин Гладких. Він зауважив, що зброю, яку отримують ЗСУ, Україна може використовувати на власний розсуд. Зазначимо, що президент України відкинув оприлюднені документи й назвав їх "фантазією", коли відповідав на питання, чи пропонував він захопити частину Росії.

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"І, звичайно, ми ж не ведемо так війну як росіяни. Ми не завдаємо ударів по цивільних об'єктах, ми не намагаємося знищити цивільне населення. Тому вся ця "демонізація" виглядає дуже кумедно", – наголосив політолог.

Він зазначив, що Володимир Зеленський заявив про те, що Україна не планує захоплювати чужі території, адже українцям і так вистачає роботи, щоби деокупувати свої.

"Міністр оборони Німеччини з цього приводу також зазначив, що "держава, яка розпочинає війну і сподівається, що буде вести цю війну на чужій територій, повинна бути готова і до того, що ця війна може перекинутися і на її територію", – розказав Валентин Гладких.

На його думку, така інформація не є планами вищого військово-політичного керівництва України.

Це маячня. Не знаю, на кого вона розрахована. Я думаю, що є насправді достатньо високий рівень як довіри між сторонами, які залучені в цей процес, так і достатньо високий рівень проінформованості щодо того, які цілі ми переслідуємо,

– сказав політолог.

Наслідків не буде

Гладких наголосив, що ЗМІ генерують прибуток завдяки рекламі, а реклама – це завжди монетизація аудиторії.

"І тому всі ЗМІ борються за увагу аудиторії. Звичайно, що такі гучні заголовки й такі от гучні статті завжди привертають увагу. Але наскільки інформація, яка там є, відповідає дійсності, я не готовий говорити", – додав він.

Політолог вважає, що це не буде мати певні далекосяжні наслідки для співпраці з партнерами та безпрецедентного рівня підтримки, який нині є в України та лише буде зростати далі.

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Чи може виникнути паритет

Валентин Гладких зауважив, що паритет – коли сторони не можуть воєнним шляхом змінити своє серйозне становище, не може відбутися "природнім шляхом".

Він може статися в результаті певних дій. Щоби він не виник, треба посилювати санкційний тиск на Росію, який якщо не унеможливить, то щонайменше ускладнить для росіян їхню здатність вести війну,

– наголосив політолог.

Водночас треба всіляко підтримувати Україну. Для того, щоби вона мала всі необхідні інструменти, аби завдати країні-агресорці воєнної поразки.

"І жодного паритету не буде. Треба розуміти, що паритет не може скластися стихійно й ситуативно. Паритет може статися лише тоді, коли санкційний тиск на Росію буде недостатньо жорстким і недостатньо ефективним, і коли, можливо, послабне підтримка України", – розказав Гладких.

Нині про жодний паритет не мовиться. Мовиться про те, що Україна має отримати все необхідне, щоби мати перевагу на полі бою, аби досягнути поставленої мети.

"Тому, в принципі, всі ці статті були, вони є і їх ще буде чимало. Але насправді за цим статтями не стоїть серйозних передумов і підстав для того, що вони там публікують", – підсумував політолог.

Важливо! Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що "злиті документи" Пентагону мають як правдиву, так і хибну інформацію. Там, зокрема, багато неправдивої інформації щодо контрнаступу та Збройні Сили України. Глава української розвідки Кирило Буданов наголосив, що "витік секретних даних" – стандартна спеціальна інформаційна операція. За його словами, це мало б спричинити "недовіру, компрометацію відносин між Україною та передусім США, а також іншими країнами". Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк переконаний, що такі інформаційні "вкиди" – наслідки деградації розвідки країни-агресорки.

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