Цю інформацію 24 Каналу прокоментував політолог Валентин Гладких. Він зауважив, що зброю, яку отримують ЗСУ, Україна може використовувати на власний розсуд. Зазначимо, що президент України відкинув оприлюднені документи й назвав їх "фантазією", коли відповідав на питання, чи пропонував він захопити частину Росії.
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"І, звичайно, ми ж не ведемо так війну як росіяни. Ми не завдаємо ударів по цивільних об'єктах, ми не намагаємося знищити цивільне населення. Тому вся ця "демонізація" виглядає дуже кумедно", – наголосив політолог.
Він зазначив, що Володимир Зеленський заявив про те, що Україна не планує захоплювати чужі території, адже українцям і так вистачає роботи, щоби деокупувати свої.
"Міністр оборони Німеччини з цього приводу також зазначив, що "держава, яка розпочинає війну і сподівається, що буде вести цю війну на чужій територій, повинна бути готова і до того, що ця війна може перекинутися і на її територію", – розказав Валентин Гладких.
На його думку, така інформація не є планами вищого військово-політичного керівництва України.
Це маячня. Не знаю, на кого вона розрахована. Я думаю, що є насправді достатньо високий рівень як довіри між сторонами, які залучені в цей процес, так і достатньо високий рівень проінформованості щодо того, які цілі ми переслідуємо,
– сказав політолог.
Наслідків не буде
Гладких наголосив, що ЗМІ генерують прибуток завдяки рекламі, а реклама – це завжди монетизація аудиторії.
"І тому всі ЗМІ борються за увагу аудиторії. Звичайно, що такі гучні заголовки й такі от гучні статті завжди привертають увагу. Але наскільки інформація, яка там є, відповідає дійсності, я не готовий говорити", – додав він.
Політолог вважає, що це не буде мати певні далекосяжні наслідки для співпраці з партнерами та безпрецедентного рівня підтримки, який нині є в України та лише буде зростати далі.
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Чи може виникнути паритет
Валентин Гладких зауважив, що паритет – коли сторони не можуть воєнним шляхом змінити своє серйозне становище, не може відбутися "природнім шляхом".
Він може статися в результаті певних дій. Щоби він не виник, треба посилювати санкційний тиск на Росію, який якщо не унеможливить, то щонайменше ускладнить для росіян їхню здатність вести війну,
– наголосив політолог.
Водночас треба всіляко підтримувати Україну. Для того, щоби вона мала всі необхідні інструменти, аби завдати країні-агресорці воєнної поразки.
"І жодного паритету не буде. Треба розуміти, що паритет не може скластися стихійно й ситуативно. Паритет може статися лише тоді, коли санкційний тиск на Росію буде недостатньо жорстким і недостатньо ефективним, і коли, можливо, послабне підтримка України", – розказав Гладких.
Нині про жодний паритет не мовиться. Мовиться про те, що Україна має отримати все необхідне, щоби мати перевагу на полі бою, аби досягнути поставленої мети.
"Тому, в принципі, всі ці статті були, вони є і їх ще буде чимало. Але насправді за цим статтями не стоїть серйозних передумов і підстав для того, що вони там публікують", – підсумував політолог.
Про що мовиться у "витоку даних" з Пентагону
- Відповідно до "злитих документів" Пентагону, з'явилася інформація, що президент України начебто пропонував окупувати села Росії. Усе, щоби буцімто отримати важелі для впливу на переговори з Москвою.
- Також Володимир Зеленський нібито пропонував підірвати нафтопровід "Дружба", який уникнув санкцій від Європейського Союзу й постачає нафту до Угорщини.
- Буцімто на зустрічі із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним глава держави "висловив стурбованість", що "Україна не має ракет дальнього радіуса дії, здатних досягти місць дислокації російських військ у Росії, і не має нічого, за допомогою чого можна було б їх атакувати".
- Володимир Зеленський спростував інформацію, що Україна начебто хотіла захопити російську територію та дані про те, що наша держава нібито хотіла атакувати країну-агресорку далекобійними ракетами.
- Водночас президент України зауважив, що Україна має право на самозахист. Зокрема, з використанням нетрадиційної тактики.