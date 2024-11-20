Россияне пытаются качать панические настроения на фоне закрытия посольств, – Коваленко

Россия готовилась к обстрелам и сейчас пытается расшатывать панические настроения в обществе на фоне закрытия посольств в Украине. Украинцев призывают не поддаваться панике, следить за официальными сообщениями и реагировать на сигналы воздушных тревог.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

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Коваленко прокомментировал сообщения о закрытии посольств

Руководитель ЦПД отметил, что российская тактика – это обстрелы в холодное время года. Для этого враг накапливал ракеты, готовил авиацию и флот. По словам Коваленко, в Кремле делают ставку именно на крылатые и баллистические ракеты, а дроны используют для истощения ПВО.

Эти планы не являются неожиданными, они известны и о них предупреждали,

– подчеркнул Коваленко.

Комментируя информацию о ракетных обстрелах, руководитель ЦПИ заметил, что враг имеет в своем арсенале различные типы ракет, и это не является тайной для Украины.

Что касается сообщений о закрытии посольств, то Коваленко отметил, что именно на фоне этого Кремль пытается расшатывать панические настроения. Впрочем, в ЦПД советуют украинцам с холодным умом оценивать угрозу, ведь полномасштабная война продолжается уже почти 3 года.

Что нужно делать украинцам в данной ситуации? За три года полномасштабной войны, а также зная сейчас о наличии у России ракет и планов по обстрелам Украины, инфраструктуры, украинцы уже понимают ситуацию – нужно спланировать свое время и подготовить для себя безопасные места на случай тревоги, просчитать маршрут и время, за которое до этих безопасных мест можно добраться. Также важно следить за официальными сообщениями, в частности, Воздушных Сил,

– добавил руководитель ЦПД.

Коваленко резюмировал, что Россия готовилась к обстрелам, и об этом предупреждали ранее. Поэтому не стоит поддаваться панике. В ЦПД также отметили, что планы врага известны Силам обороны, поэтому будут им противодействовать.