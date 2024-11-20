Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації Андрія Коваленка.

Важливо Чи є зв'язок між попередженням США та ядерною риторикою Росії: у посольстві пояснили

Коваленко прокоментував повідомлення про закриття посольств

Керівник ЦПД наголосив, що російська тактика – це обстріли у холодну пору року. Для цього ворог накопичував ракети, готував авіацію та флот. За словами Коваленка, у Кремлі роблять ставку саме на крилаті й балістичні ракети, а дрони використовують для виснаження ППО.

Ці плани не є несподіваними, вони відомі й про них попереджали,

– наголосив Коваленко.

Коментуючи інформацію про ракетні обстріли, керівник ЦПД зауважив, що ворог має у своєму арсеналі різні типи ракет, і це не є таємницею для України.

Що стосується повідомлень про закриття посольств, то Коваленко зауважив, що саме на тлі цього Кремль намагається розхитувати панічні настрої. Втім, у ЦПД радять українцям з холодним розумом оцінювати загрозу, адже повномасштабна війна триває вже майже 3 роки.

Що потрібно робити українцям в даній ситуації? За три роки повномасштабної війни, а також знаючи зараз про наявність у Росії ракет і планів щодо обстрілів України, інфраструктури, українці вже розуміють ситуацію – потрібно спланувати свій час і підготувати для себе безпечні місця на випадок тривоги, прорахувати маршрут і час, за який до цих безпечних місць можна дістатися. Також важливо стежити за офіційними повідомленнями, зокрема, Повітряних Сил,

– додав керівник ЦПД.

Коваленко резюмував, що Росія готувалася до обстрілів, і про це попереджали раніше. Тому не варто піддаватися паніці. У ЦПД також наголосили, що плани ворога відомі Силам оборони, тому будуть їм протидіяти.