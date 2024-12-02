"Образ победы" для "спокойного большинства": Кремль уже готовит чиновников к завершению войны

В Подмосковье состоялся традиционный семинар для вице-губернаторов, за организацию которого отвечает администрация Путина. На съезде, в частности, поднималась тема работы с "образом победы".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Россия готовится к завершению войны

Так, одной из важнейших тем семинара вице-губернаторов стала работа с "образом победы" и общественным мнением относительно тех, кто возвращается из "СВО".

Отмечается, что администрация Путина исходит из того, что конец войны "будет и к нему надо быть готовым". В частности, чиновникам разъясняли, что будущие результаты России должны расцениваться в обществе как победа. Хотя уже сейчас разные группы населения воспринимают конец войны по-разному: для "рассерженных патриотов" она означает одно, для "либералов" совсем другое.

Именно поэтому администрация Путина советует ориентироваться на "спокойное большинство", которое будет удовлетворено достижением "обозначенных президентом целей". Речь идет о таких пунктах, как "денацификация" и "демилитаризация" Украины. Кроме этого, среди так называемых целей упоминается "сохранение за Россией новых территорий".

У Путина считают, что именно это "спокойное большинство" нужно сохранять и расширять его границы.