"Россия хочет больше проиграть, чем выиграть": как страна-агрессор будет оправдывать поражение в войне

Россия упорно рассказывает своей аудитории, что воюет на территории Украины с НАТО. И проигрыш ей – один из вероятных сценариев, как уйти от темы поражения. Мол, весь мир объединился против России, она одна и без союзников.

Такое мнение в эфире 24 Канала предположил политолог Николай Давидюк. Он отметил, каким образом Украина должна использовать победу над страной-агрессором.

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Россия умеет проигрывать

Россия никогда ничего сама не выигрывала. Но проигрывать она очень хорошо умеет. Это показывает и война в Украине. Николай Давидюк вспомнил нарратив "Киев за три дня", потерю Харьковщины и части Херсонщины, которые украинским Силам обороны удалось вернуть.

"Россия не может сама побеждать. У нее есть тупая пехота, но нет мозгов. Нет генералов, которые могли бы этим управлять. Внутри Россия может подавать это как победу: вот вернули 100 тысяч, а могли и тех потерять. Для путинской пропаганды нет проблемы начать другую войну, или напасть на Беларусь. Здесь они просчитались – надо было сначала на нее нападать, может что-то и выиграли, но не факт", – отметил он.

Поэтому стране, которая любит сама себя обманывать, не страшно проигрывать, сказал политолог. И именно историю о "войне с НАТО" Россия может использовать для очередной пропаганды и оправдания поражения.

Путин проиграл все, что мог. И это не о НАТО. Его войны – демонстрация "силы". На самом деле мы видим старую, дряхлую, загнившую, проржавевшую армию, которая уже ничего делать не может. Мобиков загоняют, как баранов, на поле боя. Жалко молодняк, но если у них нет мозгов пойти сбросить, заколоть Путина – такую судьбу они выбрали себе сами,

– объяснил спикер.

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Победа для Украины

Украина должна победить на поле боя, подчеркнул Давидюк. И это станет дополнительным рычагом для вступления страны во всемирные организации.

"Это будет дополнительная условная масса для вхождения в ЕС, НАТО. Будем говорить: вот чемпионы, когда-то победившие "вторую" армию мира. Давайте нам больше денег, больше вступлений в разные организации, помогайте быстро встать на ноги – это наша задача", – отметил эксперт.

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