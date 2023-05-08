Таку думку в ефірі 24 Каналу припустив політолог Микола Давидюк. Він наголосив на тому, яким чином Україна має використати перемогу над країною-агресоркою.

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Росія вміє програвати

Росія ніколи нічого сама не вигравала. Натомість програвати вона дуже добре вміє. Це демонструє й війна в Україні. Микала Давидюк пригадав наратив "Київ за три дні", втрату Харківщини та частини Херсонщини, які українським Силам оборони вдалося повернути.

"Росія не може сама перемагати. В неї є тупа піхота, але немає мізків. Немає генералів, які б могли цим управляти. Всередині Росія може подавати це як перемогу: от повернули 100 тисяч, а могли й тих втратити. Для путінської пропаганди немає проблеми почати іншу війну, або напасти на Білорусь. Тут вони прорахувалися – треба було спочатку на неї нападати, може щось би й виграли, але не факт", – відзначив він.

Тому країні, яка любить сама себе дурити, не страшно програвати, сказав політолог. І саме історію про "війну з НАТО" Росія може використати для чергової пропаганди і виправдання поразки.

Путін програв все, що міг. І це не про НАТО. Його війни – демонстрація "сили". Насправді ми бачимо стару, дряхлу, загнившу, проржавілу армію, яка вже нічого робити не може. Мобіків заганяють, як баранів, на поле бою. Шкода молодняк, але якщо в них немає мізків піти скинути, заколоти Путіна – таку долю вони обрали собі самі,

– пояснив спікер.

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Перемога для України

Україна має перемогти на полі бою, підкреслив Давидюк. І це стане додатковим важелем для вступу країни у світові організації.

"Це буде додаткова умовна маса для входження в ЄС, НАТО. Будемо казати: ось чемпіони, які колись перемогли "другу" армію світу. Давайте нам більше грошей, більше вступів в різні організації, допомагайте швидко стати на ноги – це наше завдання", – відзначив експерт.

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