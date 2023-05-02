Для того, аби пояснити відступання власних військових з фронту, Росія готова піти на дуже цинічні кроки. Про це 24 Каналу розповів Андрій Піонтковський – російський публіцист та опозиційний політик.
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Приреченість російських військ
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Росія готує черговий "жест доброї волі". За його словами, у Кремлі вже шукають сценарії виправдання для народу після успіху української армії. Він додав, що цілком можливий "жест доброї волі" і під виглядом якогось катаклізму.
Рівень злочинності Росії дозволить вчинити щось подібне – відвернути увагу від поразки якоюсь техногенною катастрофою на одній із російських атомних станцій. Начебто потрібно буде рятувати цю атомну станцію, а тому в якості "жесту доброї волі" пропонують припинення вогню,
– зазначив Андрій Піонтковський.
Останнім часом в Росії поширена не просто невпевненість в успіху, а впевненість в приреченості російських військ. Зокрема, 2 травня пропагандист Алєксандр Сладков заявив, що все дуже погано і для того, щоб не програти ЗСУ необхідно провести загальну мобілізацію.
Погану ситуацію всередині російських військ та військового керівництва щоденно підтверджує і Євгєній Пригожин. Днями він заявив, що міноборони не надають вагнерівцям боєприпаси, а тому вони можуть відійти з Бахмута.
"Вони не сумніваються у своєму провалі. Сценарій відволікання якоюсь катастрофою в Росії – це, звісно, цинічний маневр, але вони готові на нього піти", – наголосив політик.
Ба більше, росіяни можуть перекрутити усе так, наче вони "героїчно" відступають з фронту, щоб ліквідувати наслідки жахливої катастрофи та ледь не врятувати людство.
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Проблеми росіян на фронті: що відомо
- У Головному управлінні розвідки розповіли, що новомобілізовані росіяни на Мар'їнському напрямку відмовились виконувати накази керівництва та йти на штурмові дії. Неочікувана реакція змусила командування вивести цілий підрозділ з фронту.
- Масовий бунт – це не єдина проблема окупантів на цьому напрямку. В районі Мар'їнки та Авдіївки російські військові фактично затиснуті у "кліщі" ЗСУ. До таких наслідків зокрема призвело те, що основні сили росіяни вирішили зосередити у Бахмуті.
- Крім того, російські окупанти, зокрема й бійці ПВК "Вагнера" зіштовхнулись з недостатньою кількістю озброєння та боєприпасів. І хоч міноборони Росії прямо цього не визнає, а все ж нарощує виробництво зброї та техніки.