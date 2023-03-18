Россия готовится к более широкому призыву, чтобы компенсировать потери в войне, – разведка Британии

Кремль хочет увеличить призывной возраст военнообязанных россиян. Для этого даже был внесен проект закона в Госдуму.

Российский законопроект предполагает изменение возрастной категории призыва на военную службу для мужчин. Вместо 18 – 27 лет мобилизовать хотят с 21 до 30 лет.

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Британская разведка отмечает, что, вероятнее всего, закон вступит в силу уже в январе 2024 года.

Что разведка говорит о мобилизации в России

Российские власти, вероятно, готовятся содействовать более широкому призыву на военную службу для обеспечения своих военных нужд,

– считает разведка.

Британское Минобороны также напоминает, что со времен советского союза Москва проводила призывы на военную службу дважды в год. Они отличаются от нововведенной "частичной мобилизации" ветеранов, проводимой с сентября 2022 года.

"Хотя формально Россия по-прежнему запрещает призывникам участвовать в военных действиях в Украине, и по крайней мере сотни людей, вероятно, направили на войну принудительно или их заставили подписать контракт", – отмечают британские разведчики.

Они также объясняют, что многие россияне в возрасте 18 – 21 года претендуют на освобождение от призыва из-за обучения в вузах.

Власти, скорее всего, изменяют возрастные рамки, чтобы увеличить численность войска, гарантируя, что студенты в конце концов будут вынуждены служить,

– рассказали в Минобороны Британии.

Также там добавили, что даже если Кремль и дальше будет воздерживаться от привлечения призывников в войне, то дополнительные срочники освободят большую часть профессиональных солдат для участия в боевых действиях.

Частичная мобилизация в России