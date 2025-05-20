Москва готовит почву для новой войны в Европе: в NYT обозначили, что это значит для США

Война в Украине не так далека, как думает Трамп, и то, как она закончится, имеет значение для американцев. Ведь цели Путина выходят за пределы Украины, он стремится восстановить порядок, который действовал в Европе после Холодной войны.

Москва уже готовит почву для будущего конфликта в Европе, Россия усилила использование саботажа, чтобы ослабить способность Европы противостоять. С таким развитием событий США не останутся в безопасности, сообщает 24 Канал ссылаясь на авторскую статью бывшего старшего офицера разведки Андреа Кендалл-Тейлор в The New York Times.

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Какой анализ телефонного разговора между Трампом и Путиным

Андреа Кендалл-Тейлор проанализировала телефонный разговор между Путиным и Трампом, который состоялся 19 мая. Этот разговор третий между лидерами с начала второго срока Трампа. По ее мнению, он дал таких же результатов, как и последние месяцы сложных, бесплодных переговоров, направленных на прекращение трехлетней войны в Украине.

По мнению эксперта, президент США не должен воспринимать войну в Украине как нечто далекое за океаном, или просто европейской войной. Наоборот, офицерка отмечает, что эта война не такая далекая, как думает Трамп, и то, как она закончится, имеет значение для американцев.

Долгосрочные цели Путина явно выходят за пределы Украины: он стремится к пересмотру миропорядка после холодной войны в Европе – цели, которой, по его мнению, возможно достичь путем восстановления российской мощи и способности Москвы влиять на глобальные события,

– пишет Андреа Кендалл-Тейлор в The New York Times.

Итак, перед администрацией Трампа стоит выбор: противостоять Кремлю сейчас в Украине или позже. Но чем дольше США будут ждать, тем выше будет цена, пишет автор.

Эксперт утверждает, что российский диктатор считает, что может только усилить глобальное влияние России, если уменьшит влияние Америки. А мирный переговорный процесс сделает Европу уязвимой, и может углубить другие вызовы, с которыми Соединенные Штаты уже сталкиваются во всем мире.

Мирное соглашение, которое оставит Украину уязвимой, а Россию – укрепленной, лишь увеличит количество глобальных вызовов, с которыми придется иметь дело Вашингтону,

– констатирует Андреа.

Как прошел разговор Путина с Трампом

19 мая, в понедельник, прошел двухчасовой телефонный разговор между Путиным и Трампом. После которого российский диктатор вышел с рядом заявлений к СМИ. Одно из них касается прекращения огня, которое якобы возможно после "соответствующих договоренностей".

Также Кремлевский диктатор заявил, что впоследствии его пресс-секретарь Дмитрий Песков разъяснит детали разговора с Дональдом Трампом.