Россиян начали готовить к войне с НАТО: в ЦПД сказали, реальна ли угроза

В оборонном комитете госдумы России утверждают, что российским мужчинам стоит готовиться к большому противостоянию с Западом. Оккупанты подают это так, будто Европа готовится к войне в 2028 – 2029 году. Однако такие заявления могут свидетельствовать о планах самой России.

Такими "вбросами" российские власти, вероятно, готовят свое население к войне с НАТО. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко рассказал 24 Каналу, что это может указывать на план Кремля по объявлению в будущем мобилизации.

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Запасной план России

Андрей Коваленко предположил, что Владимир Путин рассматривает вариант объявления полноценной мобилизации, если вероятные переговоры с Дональдом Трампом пойдут не по плану страны-агрессора.

Обратите внимание! Будущий советник Дональда Трампа по нацбезопасности Майк Уолц сообщил о подготовке к встрече между новоизбранным президентом США и Владимиром Путиным. Также в ближайшие дни или недели может состояться телефонный разговор между ними. Уолц отметил, что Трамп считает невозможным урегулирование войны в Украине без диалога с Россией и будет работать над этим в предстоящие месяцы.

Если переговорный процесс по теоретическому завершению войны в Украине будут строить на условиях, которые Кремль будет считать неприемлемыми, то Путин может угрожать готовностью к проведению мобилизации. То есть способностью продолжать боевые действия.

Россия информационно прокачивает непопулярную тему в собственном обществе о проведении мобилизации. Можно только догадываться, о какой цифре говорится, но очевидно, что поток добровольцев контрактников у оккупантов уменьшается, а месячные потери растут,

– сказал руководитель Центра противодействия дезинформации.

Проблемы в российской армии

По словам Андрея Коваленко, в российской армии исчерпывается не только человеческий ресурс, но и технический. Оккупанты пытаются решить проблемы с военным обеспечением живой силой, которая наступает на позиции Сил обороны, используя мотоциклы и багги.

Если война будет продолжаться еще 2 – 3 года, то Россия будет вынуждена проводить мобилизацию,

– отметил он.

Руководитель Центра противодействия дезинформации подытожил, что оккупанты хотят попробовать напугать Запад такой возможностью. Все для того, чтобы иметь определенное преимущество в будущем, во время возможного диалога о прекращении боевых действий.