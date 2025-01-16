Такими "вкидами" російська влада, ймовірно, готує своє населення до війни з НАТО. Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко розповів 24 Каналу, що це може вказувати на план Кремля щодо оголошення у майбутньому мобілізації.

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Запасний план Росії

Андрій Коваленко припустив, що Владімір Путін розглядає варіант оголошення повноцінної мобілізації, якщо ймовірні перемовини із Дональдом Трампом підуть не за планом країни-агресорки.

Зверніть увагу! Майбутній радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майк Волц повідомив про підготовку до зустрічі між новообраним президентом США і Владіміром Путіним. Також найближчими днями чи тижнями може відбутися телефонна розмова між ними. Волц зазначив, що Трамп вважає неможливим врегулювання війни в Україні без діалогу з Росією та працюватиме над цим у майбутні місяці.

Якщо переговорний процес щодо теоретичного завершення війни в Україні будуватимуть на умовах, які Кремль вважатиме неприйнятними, то Путін може погрожувати готовністю до проведення мобілізації. Тобто здатністю продовжувати бойові дії.

Росія інформаційно прокачує непопулярну тему у власному суспільстві щодо проведення мобілізації. Можна лише здогадуватись, про яку цифру мовиться, але очевидно, що потік добровольців контрактників в окупантів зменшується, а місячні втрати зростають,

– сказав керівник Центру протидії дезінформації.

Проблеми у російській армії

За словами Андрія Коваленка, у російській армії вичерпується не лише людський ресурс, але й технічний. Окупанти намагаються розв'язати проблеми із військовим забезпеченням живою силою, яка наступає на позиції Сил оборони, використовуючи мотоцикли та багі.

Якщо війна продовжуватиметься ще 2 – 3 роки, то Росія буде змушена проводити мобілізацію,

– зауважив він.

Керівник Центру протидії дезінформації підсумував, що окупанти хочуть спробувати налякати Захід такою можливістю. Все для того, щоб мати певну перевагу у майбутньому, під час можливого діалогу щодо припинення бойових дій.