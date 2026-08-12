Путин хочет воевать вечно: есть ли что-то, что способно его остановить

Путин не проявляет готовности завершить войну против Украины. Похоже, что кремлевский диктатор рассчитывает продолжать агрессию столько, сколько позволят его возможности.

Доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий рассказал 24 Каналу, что для российского диктатора война носит идеологический и империалистический характер. По его словам, ключевым вопросом является не то, сколько лет Путин готов воевать, а насколько его окружение согласится и в дальнейшем поддерживать такие планы.

Что позволяет Путину воевать?

Андрей Городницкий отметил, что если бы российский президент руководствовался логикой, то украинское сопротивление и удары по территории России могли бы давно заставить его отказаться от агрессии. Однако поведение Кремля свидетельствует об обратном.

Путин стремится уничтожить Украину и будет продолжать это делать, пока у него будут ресурсы. На это также могут указывать планы России по дальнейшей мобилизации и активизации экономики для обеспечения войны.

Политический эксперт считает, что не стоит воспринимать всерьез прогнозы о конкретных годах завершения войны – 2027, 2028 или 2030. Никто не может точно сказать, когда боевые действия прекратятся.

Политический эксперт о ситуации в Кремле: видео

Однако возможности вести войну не безграничны, и именно это может стать определяющим фактором.

По словам Городницкого, стоит обратить внимание на роль других государств, поддерживающих Москву. Важно, как долго российские власти и их окружение будут готовы тратить ресурсы на войну и жить в условиях ограничений.

Вопрос в том, насколько окружение Путина готово поддерживать его в этих безумных планах. Вот это главное,

– подчеркнул политический эксперт.

Кроме того, он добавил, что если российская элита будет готова отказаться от нормального уровня жизни, направлять все доступные ресурсы на войну и поддерживать политику Кремля, то Россия сможет продолжать агрессию значительно дольше.