Польша не в приоритете: разведчики сообщили, на какие страны готовится напасть Россия

Очевидно, что Украина – не единственная цель России. Страна-агрессор рассматривает разные возможности напасть на разные страны. 24 Канал расскажет подробнее.

По словам главы Службы внешней разведки Александра Литвиненко, Россия уже начала готовиться к предстоящему нападению на страны ЕС. Об этом он сообщил в колонке для издания "Интерфакс-Украина".

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Кто следующий после Украины

Приоритет – Молдова и страны Балтии: Литва, Латвия, Эстония: вся западная часть бывшего СССР. Кремль уже приступил к такой работе. Повод – нарушение прав русскоязычных (прежде всего Латвия, Эстония). Москва уже воет о притеснениях русскоязычных в Балтии и праве народов на самоопределение,

– говорится в материале.

Литвиненко немного пролил свет на то, как именно россияне собираются это делать. Хотя российских "дипломатов" (которые на самом деле были шпионами) уже выслали из ряда стран, оккупанты не теряют надежды проникнуть в ЕС и закрепиться там.

"Россияне активно инфильтрируют страны Европы, прежде всего южной, своей агентурой, создавая бизнесы, НГО и т.д. Есть признаки подготовки инфраструктуры подрывной деятельности под войну (подход, апробированный во времена СССР)", – отмечает Литвиненко.

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Какие планы вынашивает Путин

В то же время Литвиненко называет подготовку к предстоящей агрессии России против других стран только одной из задач оккупантов, не главной. Приоритетом для них сейчас является обеспечить внутреннюю стабильность и мобилизовать население и экономику, а также производить больше оружия. К чему еще стремится Путин, какова его цель на Ближнем Востоке и почему глава СВР считает, что война вошла в критический период – читайте здесь.