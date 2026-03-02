Россия готовит новую волну атак – будет бить по водоснабжению, –Зеленский

Владимир Зеленский рассказал о подготовке врага к новой волне атак по Украине. Теперь целью оккупантов станут объекты водоснабжения в нашем государстве.

Об этом президент Украины рассказал во время разговора с журналистами, передает 24 Канал.

Что рассказал Зеленский о намерениях врага целиться по водоснабжению?

Владимир Зеленский отметил, что у Украины есть данные, что Россия готовит новую волну давления. Врагу не удалось сломать наше государство через энергетический террор, и теперь оккупанты хотят сосредоточиться на инфраструктуре логистике и водоснабжении.

Хотят, чтобы у нас (украинцев – 24 Канал) были проблемы с именно водой,

– подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул, что общины должны сосредоточиться над этим вызовом, который хочет создать враг. Центральная власть, со своей стороны, как заметил Зеленский, должна доставать больше ракет для противовоздушной обороны.

"Мы уже сильнее, потому что мы прошли эту зиму. И Россия понимает, что энерготеррор был, но не сломал Украину", – резюмировал Зеленский.

Украина пережила самую тяжелую зиму за все годы войны