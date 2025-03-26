Несмотря на заявления России: у Зеленского подсчитано количество атак по энергетике с 18 марта

Россияне в своем заявлении после встреч в Эр-Рияде заявили о том, что перемирие по ударам по объектам энергетики действует якобы с 18 марта. Впрочем, с того момента произошло по меньшей мере 8 подтвержденных попаданий по критической инфраструктуре.

Об этом заявил советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин в соцсети Х, передает 24 Канал. Напомним, что Россия заявила о прекращении огня по вышеупомянутым объектам после телефонного разговора президента США Дональда Трампа и Владимира Путина.

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Сколько атак на энергетику произошло

По словам чиновника, 18 марта россияне создали фейковую историю о том, что диктатор якобы приказал прекратить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Сейчас в Москве, по его мнению, "просто хотят оставаться последовательными в своей лжи и пропаганде".

Но реальность такова: с 18 марта они наносят удары по нашим энергетическим объектам бомбами, ударными беспилотниками и беспилотными летательными аппаратами,

– заявил Литвин.

Он уточнил, что уже есть 8 подтвержденных попаданий на энергетические объекты. Советник президента подчеркнул, что силы противовоздушной обороны каждую ночь сбивают около сотни ударных беспилотников, большинство из которых, вероятно, целились на критическую инфраструктуру.

"Россияне лгут даже тогда, когда правда очевидна. Это просто ложь ради лжи. Вот почему все, что они говорят или обещают, нужно проверять еще раз, и эта часть теперь лежит на наших партнерах. Большое спасибо всем, кто помогает", – резюмировал чиновник.

Напомним, недавно Кремль заявил, что договоренность о прекращении огня по энергетике на 30 дней уже началась, в то время как в Белом доме сообщили, что работают над реализацией запрета ударов по энергетическим объектам.