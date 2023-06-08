В ОП сказали, способны ли оккупанты разрушить Киевскую ГЭС

Российские террористы после циничного подрыва Каховской ГЭС угрожают ударить по Киевской. Однако воздушные силы ВСУ круглосуточно контролируют ситуацию и не позволят врагу воплотить коварные планы.

Об этом 24 Каналу рассказал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он успокоил украинцев и сказал, что Киевскую дамбу россияне не смогут уничтожить ракетами.

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Ситуация под контролем ВСУ

Уничтожить Киевскую ГЭС внешним влиянием невозможно. Ее можно ликвидировать только внутренним подрывом. Воздушные силы ВСУ доказали эффективность противовоздушной обороны над Киевом и областью, поэтому могут контролировать пространство Киевского водохранилища.

По пропагандистским каналам России призывают ударить по ГЭС в Киеве и затопить украинскую столицу. Однако гендиректор Укргидроэнерго Игорь Сирота сообщил, что оккупанты не смогут уничтожить Киевскую дамбу, поскольку она защищена от возможных ударов как с воздуха, так и изнутри.

Как отметил Подоляк, почти каждую ночь Киев атакуют крылатыми, гиперзвуковыми, аэробалистическими ракетами и дроны, но Воздушные силы эффективно уничтожают вражеские цели.

У противовоздушных сил ВСУ есть предохранители для того, чтобы сохранять критические объекты, и не только киевские. Украина выдержала и удержала контроль над энергетической инфраструктурой в стране.

Конечно, от россиян можно ожидать чего-либо, однако не надо придумывать апокалиптические сценарии.

– сказал советник председателя ОПУ.

Вооруженные Силы Украины понимают и реально оценивают риски и делают все возможное, чтобы избежать страшных последствий действий врага.

В то же время, интеллектуальный уровень российской элиты крайне низкий. Они не понимают последствий своих действий, или наоборот понимают, поэтому максимально жестко уничтожают гражданскую инфраструктуру.

Может ли Россия уничтожить Киевскую ГЭС: смотрите видео

ЗАЭС нужно контролировать

Сейчас остро стоит проблема относительно Запорожской АЭС, ведь там в результате подрыва Каховской дамбы изменился контур наполнения бассейнов водой, охлаждающей станцию. За этим тоже нужно внимательно следить, потому что россияне не осознают, что происходит.

Что известно о подрыве Каховской ГЭС

7 июня лодку двух украинских военных, отправившихся на спасение херсонцев, затянуло под баржу. К сожалению, оба погибли.

Советник главы ОП Михаил Подоляк, что россияне планировали, подтопить левый берег Днепра, частично перебросив резервы на другие направления, где происходят оборонно-наступательные действия ВСУ. Кроме того, террористические акты – это еще очевидная психологическая попытка давить на европейское общество.

Заместитель министра обороны Анна Маляр показала видео, на котором видно, как Россия цинично обстреляла Херсон в то время, когда в городе идет эвакуация мирных жителей.

В результате подрыва уровень воды в Каховском водохранилище стремительно снижается, что является дополнительной угрозой для временно оккупированной Запорожской АЭС. Вода из водохранилища необходима для того, чтобы станция получала питание для конденсаторов турбин и систем безопасности ЗАЭС.