Украинцев на аннексированных территориях заставят служить в армии врага: Путин внес законы в Госдуму

Путин внес конституционные законы о присоединении украинских территорий в Госдуме. Документы, не имеющие никакого международного значения, будут приниматься 3 октября

Путин планирует аннексировать украинские территории, после мужчин из этих регионов будут принудительно мобилизовать в российскую армию воевать против ВСУ. Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также У них разные уши, походки и рост, – Буданов рассказал о двойниках Путина

Планы на аннексию Россией украинских областей

Владимир Путин планирует незаконно присоединить к России части Херсонской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей Украины.

В документе говорится, что в составе России должны появиться две новые квазиреспублики и две области. Для того чтобы это сделать, нужно изменить первую часть статьи 65 конституции враждебного государства. В ней перечисляются регионы России.

Также диктатор планирует включить военизированные формирования квазиреспублик и двух областей Украины в состав вооруженных сил. Это будет означать, что мужчины из этих регионов будут мобилизовать во вражескую армию.

Что ждет украинцев на неподконтрольных территориях

В планах России до 1 июня 2023 г. создать на аннексированных территориях "федеральные органы исполнительной власти".

Согласно этим законопроектам, после 31 декабря 2022 г. в этих регионах в обращении должны быть только рубли. До этого времени могут оставаться еще и гривны.

Кроме того, Кремль без согласия украинцев – "автоматически" – будет выдавать им российские гражданства. Хотя и декларируется, что будут делать исключения для тех, кто за месяц изъявит желание не менять украинский паспорт.

Конституционный суд России уже признал законными договоры об аннексии. Государство Дума будет рассматривать законопроекты от Путина. После этого их должен принять Совет федерации и подписать сам диктатор.В любом случае, важно помнить, что намерения Кремля в любой момент могут испортить Вооруженные Силы Украины. Как минимум, Путин уже никогда не сможет дорисовать на карте своего террористического государства Лиман. Город полностью зачистили от оккупантов

Читайте также Путина не слишком интересует Луганщина, он стремится удержать Юг, – ISW

Реакция мирового сообщества на аннексию

Очевидно, что ни одна цивилизованная страна никогда не признает результаты псевдореферендумов и аннексии украинских территорий. Действия Путина осудили, однако болтовней все не ограничилось.

Страны НАТО будут продолжать поддерживать наше государство и предоставлять оружие , не опасаясь "эскалации конфликта". Мир понимает, что Украина вправе вооруженно вернуть части своих областей.

Достойно внимания – у пропагандистов истерика из-за успехов ВСУ: смотрите видео