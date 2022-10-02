Украинцев на аннексированных территориях заставят служить в армии врага: Путин внес законы в Госдуму
Путин внес конституционные законы о присоединении украинских территорий в Госдуме. Документы, не имеющие никакого международного значения, будут приниматься 3 октября
Путин планирует аннексировать украинские территории, после мужчин из этих регионов будут принудительно мобилизовать в российскую армию воевать против ВСУ. Об этом сообщают российские СМИ.
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Планы на аннексию Россией украинских областей
Владимир Путин планирует незаконно присоединить к России части Херсонской, Луганской, Донецкой и Запорожской областей Украины.
В документе говорится, что в составе России должны появиться две новые квазиреспублики и две области. Для того чтобы это сделать, нужно изменить первую часть статьи 65 конституции враждебного государства. В ней перечисляются регионы России.
Также диктатор планирует включить военизированные формирования квазиреспублик и двух областей Украины в состав вооруженных сил. Это будет означать, что мужчины из этих регионов будут мобилизовать во вражескую армию.
Что ждет украинцев на неподконтрольных территориях
- В планах России до 1 июня 2023 г. создать на аннексированных территориях "федеральные органы исполнительной власти".
- Согласно этим законопроектам, после 31 декабря 2022 г. в этих регионах в обращении должны быть только рубли. До этого времени могут оставаться еще и гривны.
- Кроме того, Кремль без согласия украинцев – "автоматически" – будет выдавать им российские гражданства. Хотя и декларируется, что будут делать исключения для тех, кто за месяц изъявит желание не менять украинский паспорт.
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Реакция мирового сообщества на аннексию
Очевидно, что ни одна цивилизованная страна никогда не признает результаты псевдореферендумов и аннексии украинских территорий. Действия Путина осудили, однако болтовней все не ограничилось.
Страны НАТО будут продолжать поддерживать наше государство и предоставлять оружие , не опасаясь "эскалации конфликта". Мир понимает, что Украина вправе вооруженно вернуть части своих областей.