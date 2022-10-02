Путін планує анексувати українські території, опісля чоловіків з цих регіонів примусово мобілізовуватимуть в російську армію воювати проти ЗСУ. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Плани на анексію Росією українських областей

Владімір Путін планує незаконно приєднати до Росії частини Херсонської, Луганської, Донецької та Запорізької областей України.

У документі йдеться про те, що у складі Росії мають з'явитися дві нові квазіреспубліки та дві області. Для того, щоб це зробити, потрібно змінити першу частину статті 65 конституції ворожої держави. У ній перераховуються регіони Росії.

Також диктатор планує включити воєнізовані формування квазіреспублік та двох областей України до складу збройних сил. Це означатиме, що чоловіків з цих регіонів мобілізовуватимуть до ворожої армії.

Важливо! Конституційний суд Росії уже признав законними договори про анексію. Держава Дума розглядатиме законопроєкти від Путіна 3 жовтня. Після того їх має ухвалити Рада федерації та підписати сам диктатор.

Що чекає українців на непідконтрольних територіях

У планах Росії до 1 червня 2023 року створити на анексованих територіях "федеральні органи виконавчої влади".

Згідно з цими законопроєктами, після 31 грудня 2022 року у цих регіонах в обігу мають бути лише рублі. До того часу можуть залишатися ще й гривні.

Окрім того, Кремль без згоди українців – "автоматично" – видаватиме їм російські громадянства. Хоча й декларується, що будуть робити винятки для тих, хто упродовж місяців виявить бажання не міняти український паспорт.

Зверніть увагу! У будь-якому разі важливо пам'ятати, що наміри Кремля у будь-який момент можуть зіпсувати Збройні Сили України. Як мінімум, Путін вже ніколи не зможе домалювати на карті своєї терористичної держави Лиман. Місто повністю зачистили від окупантів.

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Реакція світової спільноти на анексію

Очевидно, що жодна цивілізована країна ніколи не признає результати псевдореферендумів та анексію українських територій. Дії Путіна засудили, однак балачками все не обмежилось.

Країни НАТО продовжуватимуть підтримувати нашу державу та надаватимуть зброю, не боячись "ескалації конфлікту". Світ розуміє, що Україна має право збройно повернути частини своїх областей.

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