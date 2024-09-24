Россияне хотят атаковать 3 наши АЭС, у нас есть информация, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что Россия хочет атаковать три украинские атомные электростанции. Президент Украины сказал, что Украина имеет доказательства.

Президент Украины сказал на заседании Совбеза ООН относительно войны России против Украины, что сейчас мы входим в третью зиму в этой войне. Украинский лидер ранее говорил, что именно этой осенью решается, что будет дальше в этой войне.

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Что сказал Зеленский об угрозе атак России по АЭС

Сейчас, когда мы приближаемся к третьей зиме в этой войне, Россия снова пытается разрушить нашу энергетику. И на этот раз они более циничны – они готовятся атаковать три наших АЭС. У нас есть эта информация и доказательства. Этот цинизм продолжится, если позволить это России,

– заявил Зеленский.

Президент добавил, что предлагая формулу мира в 2022 году, предлагал придерживаться устава ООН – сделать эффективным все то, ради чего была создана эта организация.

Зеленский объяснил, что каждый пункт формулы мира основывается на принципах, целях и нормах устава ООН – на правах, которые он гарантирует странам, и на резолюциях Генеральной Ассамблеи, которые уже поддержаны большинством стран.

Владимир Зеленский добавил, что устав ООН должен объединять всех.

"Путь к справедливому миру один – четкие шаги, которые все одинаково понимают, и это отражено в формуле мира. Это выполнение устава ООН. И мы все знаем, что надо сделать, если мы честно оцениваем ситуацию и действительно хотим остановить войну России. А самое главное – действовать. Вместе, конечно. Конечно, в единстве. Без создания новых и ненужных разделений мира на блоки или региональные группы. Единство всегда работает в пользу мира", – заверил Зеленский.

Он добавил, что нам нужно подготовить второй Саммит мира, чтобы положить конец войне. Президент Украины пригласил всех, кто действительно уважает устав ООН, присоединиться к этому процессу. В частности, Киев пригласил Китай, Бразилию и уже пригласил Индию.