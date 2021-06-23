Россия хочет, чтобы США и НАТО отказались от учений Sea Breeze в Черном море

Посольство России в Вашингтоне призвало США и их союзников по НАТО отказаться от участия в военных учениях Sea Breeze-2021. Их в конце июня – начале июля планируют провести в Черном море.
Российские дипломаты заявили, что "масштабность и четко агрессивный характер учений Sea Breeze никоим образом не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе".
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Россия просит США отказаться от участия в Sea Breeze
По мнению посольства России, учения повышают риски непреднамеренных инцидентов и поощряют милитаристские настроения в Киеве.
Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий в Черном море,
– отметили в посольстве.
К слову, ранее официальный представитель минобороны России Игорь Конашенков заявил журналистам, что российские военные внимательно проследят за подготовкой и проведением учений Sea Breeze.
Обучение Sea Breeze-2021: что о них известно
- Проведение учений в Черном море, которые регулярно организуют Украина и США, запланировано на период с 28 июня по 10 июля.
- Участники Sea Breeze отрабатывают маневры на суше, в воздухе, в море и под водой.
- В этом году участие в тренировках примут 32 страны из 6 континентов. В частности, к ним присоединится шестой флот американских ВМС.