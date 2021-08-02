Россия хочет очного заседания ТКГ в Минске
2 августа 2021 , 15:33Читати новину українською
Источник:ТАСС
Представитель России в Трехсторонней контактной группе Борис Грызлов выступил за очное заседание ТКГ в Минске. Он убежден, что это поможет повысить результативность переговоров.
Грызлов напомнил, что в конце августа 2021 года запланировано очередное заседание контактной группы.
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Москва формат ТКГ
На предыдущем заседании российская делегация выступила с инициативой провести следующую встречу в Минске в очном формате. Пришло время вернуться в очный режим работы,
– заявил представитель страны-оккупанта.
По его словам, все возможности для этого есть. А возвращение к такому диалогу "поможет улучшить ситуацию в регионе".
Заседание ТКГ: последние новости
- Переговоры России и Украины по Донбассу в разных форматах не дают результатов из-за блокирования и неадекватных требований представителей страны оккупанта.
- Грызлов ранее уже заявлял о "необходимости встречи ТКГ в Минске". В ответ советник украинской делегации Алексей Арестович сообщил, что Украина не будет принимать в них участия.