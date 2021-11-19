Россия хочет иметь полностью контролируемый анклав на территории Украины, – Чалый

Пока у Украины есть слабые места мирно урегулировать конфликт с Россией не удастся. Кремль не хочет видеть Украину независимой, поэтому пытается приложить максимум усилий для достижения цели.

Об этом в эфире 24 канала рассказал экс-посол Украины в США Валерий Чалый. Он подчеркнул, что не верит в договоренности с Россией.

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"Фактически Россия хочет иметь полностью контролируемый анклав на территории Украины. Это недопустимые вещи. Россия не имеет права нам запрещать свой выбор модели безопасности", – подчеркнул экс-посол.

Сценарий безопасности

"Сейчас существует нереалистичный сценарий, но он пока наиболее эффективный. Это присоединение Украины к коллективной системе безопасности и обороны – НАТО. Понятно, что сегодня политического консенсуса у НАТО нет", – сообщил Чалый.

По его мнению, другой важный элемент – готовность Украины остановить российскую агрессию. В то же время, она должна быть достаточно сильной, чтобы ей не пытались навязать сдачу суверенитета.

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"Тогда может быть мирная победа. Сейчас все эти разговоры – нереалистичны. К сожалению, не будет никакого урегулирования, пока у Украины будут слабые места", – сообщил Чалый.

Задание для Украины

По мнению экс-посла для урегулирования конфликта, Украина должна:

усилить институциональные возможности;

усилить оборонительную способность;

строить новые альянсы с Великобританией, странами НАТО, США.

Чалый подчеркнул, что дипломатические разговоры важно продолжать. Поскольку Украина должна мешать России навязывать миру позицию, мол, это мы "разрушаем дипломатический трек".

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