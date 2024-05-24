Это провокация: почему с сайта правительства России исчез проект о пересмотре морских границ

В России приняли решение в одностороннем порядке изменить морские границы с Литвой и Финляндией в Балтийском море. Москва намерена признать часть вод на востоке Финского залива, а также вблизи городов Балтийск и Зеленоградск в Калининградской области, – собственными внутренними морскими водами.

Политтехнолог Михаил Шейтельман сказал 24 Каналу, что Россия таким образом пытается проверить, как отреагирует НАТО на такие заявления. Однако вероятно она уже получила жесткий ответ.

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Путину пришлось просить прощения

"Это провокация. Россия постоянно в Балтийском море проверяет на прочность НАТО. Российские самолеты постоянно нарушают государственные границы Швеции, стран Балтии. Сейчас Альянс довольно мягко на это реагирует", – подчеркнул политтехнолог.

Когда российский самолет незаконно нарушает воздушное пространство стран Балтии, в котором постоянно находятся военные самолеты НАТО, базируясь в районе Каунаса, в этот момент по нему можно наносить удар. Это легитимная цель.

Когда россияне пересекли воздушное пространство Турции, чтобы проверить, как она будет выражать протесты, турки за секунду сбили российский самолёт.

В то же время НАТО до сих пор ни разу не решился на это. Россия видит, что Альянс не сбивает их самолеты, которые нарушают границу, и тогда она может решиться пойти дальше – забрать территории у этих стран.

Посмотрим, как будет реагировать НАТО. Например, можно утопить любой корабль, что пересечет границу. Однако есть информация, что текст соответствующего законопроекта по изменению границ в Балтийском море исчез с официального сайта российского правительства. Это заявление превратилось из позиции в пропаганду,

– пояснил он.

Есть такая волшебная фраза "звонок из Госдепа США" со словами "мы утопим любой корабль, который пересечет границу". Что тогда будет делать Россия? Когда турки сбили российский самолет, то Москва была унижена и ничего не могла этому противопоставить, поскольку действия Турции были легитимными и законными. Путину пришлось извиняться за это.

"В случае с Балтийским морем пришлось бы извиняться за то, чтобы, допустим, Швеция потопила бы российский корабль. Балтийское море стало внутренним НАТО, и россиянам там нет места. Постепенно их загонят в Финский залив, и на этом история Балтийского флота России закончится", – отметил Михаил Шейтельман.

Россия сделала провокационный шаг относительно границ в Балтийском море