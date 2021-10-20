Россия хочет легализовать псевдореспублики, – Бутусов о задержании боевика на Луганщине

На Луганщине 13 октября задержали российского оккупанта Андрея Косяка, который делал вид, что разминирует территории. Это очередная попытка военно-политического давления, который Россия применяет не впервые.

Об этом в прямом эфире 24 каналу сказал Юрий Бутусов. По его словам, россияне знали, где находится группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и решили пойти на провокацию.

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"Этот Косяк, прекрасно понимая, где находятся украинские позиции, сознательно вышел прямо на них, чтобы спровоцировать и заставить нарушить украинцев условия перемирия в зоне разведения и обвинить Украину", – сказал Бутусов.

Бутусов: "Многоходовая политическая игра"

По словам журналиста, Косяк является офицером российской армии и его можно обменять на украинских пленных. Такое решение можно принять после приговора суда.

Россия хочет легализовать псевдореспублики. Не русскую армию, а псевдореспублики как представителей власти на оккупированной территории, чтобы заставить Украину вести переговоры. Эти фейковые документы оккупационных властей требуют сейчас от нас признать, выдавая этого Косяка за некоего миротворца. Это многоходовая политическая игра. Однако не первая провокация в этом направлении. Юрий Бутусов Журналист

Россия не делала такого раньше

Министерство иностранных дел России отреагировало 19 октября на задержание Андрея Косяка. Бутусов отметил, что у оккупанта есть российский паспорт, поэтому это действительно признание агрессии и прямого участия российских войск.

"Россия признала, что это ее офицер. Ранее Россия отрицала участие своих военнослужащих в войне в Донецкой и Луганской областях, а тут попросили консульскую помощь и освобождение для него", – добавил Бутусов.

Задержание Андрея Косяка: что известно