Партизаны предупредили о планах россиян в Херсонской области

Россияне не могут чувствовать себя в безопасности даже на оккупированной части территорий. Партизаны следят за их действиями и передают информацию украинской стороне.

Партизанское движение поделилось инструкцией для российских военнослужащих, как повредить лодку и остаться в живых после информации о подготовке наступления на правый берег Херсонщины. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Россияне не хотят на штурм

Агент движения с российской группировки войск "Днепр" рассказал, что российские офицеры получили приказ о подготовке к наступлению на правый берег Херсонщины. Детали операции пока известны только высшему руководству, но ситуация среди военнослужащих крайне напряженная.

Значительная часть солдат пытается избежать отправки на штурм. Многие из них делают отчаянные попытки попасть в госпиталь, откупиться для перевода на другие должности или целенаправленно портят технику и вооружение.

Партизаны отметили, что ранее уже получали информацию о том, что российские войска повреждают свои лодки. Там призвали делать это и других. В "Атеш" отметили, что повредить лодку – это простой способ избежать смерти.