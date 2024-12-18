Партизанський рух поділився інструкцією для російських військовослужбовців, як пошкодити човен і залишитися живим після інформації про підготовку наступу на правий берег Херсонщини. Про це пише 24 Канал із посиланням на "Атеш".

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Росіяни не хочуть на штурм

Агент руху із російського угрупування військ "Дніпро" розповів, що російські офіцери отримали наказ про підготовку до наступу на правий берег Херсонщини. Деталі операції поки що відомі лише вищому керівництву, але ситуація серед військовослужбовців вкрай напружена.

Значна частина солдатів намагається уникнути відправки на штурм. Багато з них роблять відчайдушні спроби потрапити до госпіталю, відкупитися для переведення на інші посади або цілеспрямовано псують техніку та озброєння.

Партизани зазначили, що раніше вже отримували інформацію про те, що російські війська пошкоджують свої човни. Там закликали робити це й інших. У "Атеш" наголосили, що пошкодити човен – це простий спосіб уникнути смерті.