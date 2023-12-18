Нужна большая идея, чтобы предотвратить оккупацию Харькова

Bild поведал, что к 2026 году Россия попытается захватить Харьков (а также Днепр и Запорожье). Так вот Россия точно хочет захватить Харьков и будет строить такие планы. Это совсем не секрет.

Три группы населения в Харькове, и как Россия хочет с ними "работать"

Гипотетический захват Харькова можно представить как тотальную победу в войне. Это оправдывает все утраты и проблемы русского населения. В то же время для Украины более драматичным с точки зрения последствий может быть только:

захват Одессы с отсечением от моря;

захват Киева.

Но хотеть – не вредно.

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Если город будет организованно обороняться, то захватить Харьков теми силами, которые способна накопить Россия, невозможно. Нанести вред – да, а захватить – нет. Единственный шанс для россиян – взорвать волю к сопротивлению, парализовать оборону изнутри.

Именно задачу подрыва обороны изнутри россияне будут превентивно решать, вынашивая планы военной операции. Обнародование "планов" – это один из элементов конструирования самосовершаемого пророчества. "Планов" с увлечением Харькова россиянами мы увидим не один. Те, кто будет их публиковать, не обязательно агенты России. Их могут использовать в качестве переносчиков инфекции.

Настроения в городе не секрет. Есть несколько очевидных групп, о которых в России хорошо знают. Первая – это "ждуны". Идейные лоялисты России. Их сравнительно немного. Тратить на их окучивание дополнительные усилия нет смысла, они и так ментально на стороне врага. Пока живут в пассивно-спящем режиме. Часть тихо вредит там, куда дотягивается. Им вполне хватает сигнала, что Россия сосредотачивается. Здесь все ясно – это лужайка для СБУ.

Вторая – люди с настроением "надо что-то решать". Их количество растет. В общем, это лояльная к Украине группа, но ее основной запрос – безопасность и возможность "нормально жить". Эта группа будет опорной для культивирования запроса на переговоры.

Технически россиян вполне устроит позиция: "враг – в Москве, но виновники продолжения войны – в Киеве, потому что не хотят переговоров". Тезис с переговорами будут раскручивать и через западные голоса.

Третья – люди, составляющие костяк обороны, которые ни при каких условиях не примут Россию. Изгнание из этой группы будет одной из главных целей россиян. Задача максимум для Москвы: натравить вторую и третью группу, чтобы желающие "нормально жить" обвиняли в неурядицах войны не Россию, а тех, кто дает отпор оккупантам.

Для работы с этими аудиториями россияне используют реальные проблемы и опираются на реальные мотивы. Сигнал "война будет долгой" и "У России есть план на годы вперед" вместе с периодическими обстрелами провоцирует требование "какого-то решения".

Рефрен "война будет долгой" в Ужгороде и Харькове ощущается совсем по-разному. Россияне доверяют этот тезис. Режим "сначала прилет – потом тревога", что на днях частично почувствовали в Киеве, не делает людей симпатиками России, но формирует настроения.

"Школа в метро", которая стала одним из символов устойчивости и вызывает умиление у партнеров, в самом Харькове воспринимается иначе: "В гробу мы видели, чтобы наши дети учились в метро и подвалах, пусть так поучатся дети этих умиленных и уходящих на рождественские каникулы, не утвердив пакет помощи". Это эмоции, но они есть. Что предложить этим людям? Есть вещи, которые хорошо резонируют.

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Что Украина может предложить этим людям

Во-первых, адекватно воспринимается аргумент, что сейчас ни о чем хорошем договориться нельзя, только о плохом и без каких-либо гарантий, от чего станет не лучше, а хуже. Тезис, "надо терпеть к развалу России", не работает. А вот мысль "терпеть, чтобы выйти в более сильную переговорную позицию и договариваться о хорошем" – вполне. Однако требуются действия на подкрепление. Хорошим доказательством движения к лучшей переговорной позиции будет:

усиление ПВО;

способность наносить удары по территории России.

Ничто так не бодрит людей, как "хлопок" у обстреливающих Харьков россиян. Конструкция "переговоры возможны, но в сильной позиции, и вот как мы к ней идем" не позволит россиянам подмять эту группу полностью.

У меня достаточно специфический круг общения в Харькове: практически все либо воюют, либо обеспечивают фронт. Поэтому очень хорошо видны признаки темы, которую следует проговорить. На эту группу россияне обвиняют в мысли-вирусе: "А за что мы воюем? Что будет после победы, а что в случае замораживания?". За два года Великой войны (а кто-то на войне 10 лет) есть и усталость, и истощение. Однако мотивация не пустить россиян в свое здание и память о погибших держат в тонусе.

Залезть в голову и подавить волю этих людей в сегодняшних категориях крайне сложно. Поэтому россияне начинают работать с образом будущего. Чтобы создать чувство бессмысленности сопротивления. Сигнал очень прост – "Харьков в условиях вражды с Россией не имеет будущего". Поскольку и в случае продолжения горячей фазы войны, и в случае вражеской заморозки город обречен на деградацию. Разница только в том, с какой скоростью.

Харьков от СССР и по сей день

Логика и фактаж, на которые нанизывается этот тезис, схематически следующий. С 1991 года Харьков прошел через несколько потрясений. В СССР город являлся важным имперским научно-техническим и промышленным центром. Все, что обслуживало масштаб империи (особенно – ВПК), в мгновение ока стало ненужным. Город потерял 200 тысяч населения (очень продуктивного) и прошел через болезненную адаптацию. Вместо наукоемких производств возник рынок "Барабашово".

К середине 2000-х город пришел в себя, нашел новую миссию, которая в значительной степени была завязана с контактами с Россией. В 2014 году часть этих связей оборвалась, часть ослабла. С самого большого логистического хаба Харьков все больше превращался в тупик. Обрушение не произошло из-за поступления большой массы населения из Донецкой и Луганской области. Это была инъекция, которая помогла пройти через шок. Плюс бил рекорды аэропорт, что обеспечивало достаточный комфорт и мобильность для контингента с высокими доходами.

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В 2022 году ситуация резко ухудшилась. Есть тенденции на поверхности.

Во-первых, вышел IT-бизнес, многие – безвозвратно. Те, кто пока остался, готовятся. А это самая важная для города часть сообщества.

Во-вторых, под угрозой сектор образования. Пока есть инерция, но и студенты (особенно – иностранные), и преподаватели будут неизбежно искать альтернативу. Это еще одна ключевая группа.

В-третьих, много бизнесов, где нужно что-то развивать или просто, где есть длительный цикл, замерли или переехали. Уехали люди востребованных профессий, например, врачи.

Временная искусственная подкормка в виде НДФЛ военных искажала картину, будет еще сложнее.

В целом значительная часть наиболее продуктивного населения, которая формировала городскую среду, покинула город или находится на стадии принятия того, что придется уехать не сегодня, то завтра. Не завтра, послезавтра.

Потребности обороны обеспечат приток в город нового населения – военных. Однако их не хватит для компенсации оттока. Плюс военные создают другую среду. Возится какая-то оборонка. Но скорее не производство, а ремонт.

Даже если войну "заморозят" завтра, Харьков останется тупиком на границе с "мордором". В результате будет совсем не тот город, в котором многие харьковчане привыкли жить и который был магнитом для нескольких регионов. Харьков в нынешнем виде перестанет существовать. Среда изменится. Он постепенно превратится в аналог Сумм. Хороший город – но другой.

Большая идея как сохранить Харьков

Россияне подкидывают мнение: ну, скажем, вы храбро обороняетесь, и завтра война станет на паузу. А дальше что? А будете ли вы жить в таком городе со своими детьми? А если нет, то зачем упираться?

Пряник интеграции в ЕС и НАТО пока/уже не убедителен. Точнее: многие будут выбирать личную интеграцию, а не будут бороться за эфемерную интеграцию вместе с городом, у которого печальная перспектива. До тех пор, пока не обозначена другая перспектива.

Пока отражались подручными средствами, всю эту рефлексию о будущем нужно было держать при себе, чтобы не размывать фокус. Сейчас уже нужно давать людям какие-то подсказки, потому что россияне активно вышли на эту поляну. Чтобы сохранить и обеспечить развитие полуторамиллионного города, нужна большая идея. Я бы искал идею в правдивой и понятной области – связей Харькова с Россией.

Харьков должен превратиться в один из главных центров работы с российской угрозой для ЕС и НАТО, на один из центров модерирование происходящего в русском пространстве. В Харькове для этого есть базовый интеллектуальный капитал, который можно нарастить и неоспоримое преимущество – отсутствие языкового барьера.

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В Харькове должен быть развернут международный трибунал для преследования русских преступников. В Харькове должен быть построен инструмент фильтрации, какой россиянин хорошый, а какой нет. В Харькове должна заземлиться вся международная инфраструктура по обслуживанию санкций против России, конфискации активов и т.п.

В Харькове нужно разворачивать think tank'ы по анализу России, которые будут обслуживать западные столицы вместо шлака, который наплодили сейчас из разного рода экспертов.

В качестве переговорной опции существует тезис о демилитаризованной зоне на 100 – 200 километров вглубь России и Беларуси. Харьков сначала должен быть позиционирован как центр мониторинга и управления этой зоной, если она будет создана.

Один из прикладных вопросов для любого диалога по гарантиям – создание условий для реанимации аэропорта, чтобы открыть город для иностранцев. Плюс сутки логистики в одну сторону – это приговор.

Подобных идей можно набрасывать еще, скомпоновать их и выстроить некую логику, таймлайн, "если – то" и т.д. Главное, чтобы эти идеи помогли зафиксировать нужный масштаб.

Какие риски? В Кремле не кричат ура и могут усилить давление. Фишка состоит в том, что они в любом случае усилят давление. Разница: успеет ли Харьков появиться на карте интересов ЕС и НАТО или нет. Это определяет масштаб ресурса, который можно будет использовать для защиты и восстановления.

Если не думать в этом направлении, то многое все равно будет реализовано. Ибо запрос на работу с российским пространством есть. Но это может быть реализовано условно во Львове. Потому что во Львове приятно.

Будет хороший мир и шанс на нормализацию с Россией через время – Харьков займет нишу хаба контактов. Будет плохой мир и обезьяны с ядерной бомбой в 40 километрах? Сеул тоже живет. Но он находится в системе интересов и гарантий.

Словом, пора придумать новые просьбы к Санта Клаусу и подтянуть на правильную сторону Деда Мороза.