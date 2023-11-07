Силы обороны наступают у Бахмута, враг пытается окружить Авдеевку, – Генштаб
Источник:Генштаб ВСУ
Украинские военные продолжают удерживать позиции на фронте, несмотря на усилия врага. В частности, Россия не оставляет попыток штурмовать на Авдеевском направлении.
Украина противостоит России в полномасштабной войне уже 622 дня. За прошедшие сутки на линии боевых действий произошло 78 столкновений.
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Ситуация на фронте
на Волынском и Полесском направлениях Оперативная обстановка остается без существенных изменений.
на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность, а также минует прифронтовые территории.
на Купянском направлении враг безуспешно пытался штурмовать вблизи Синковки, Ивановки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области. Там наши защитники отразили около 20 атак противника.
на Лиманском направлении оккупанты наступательных действий не вели.
на Бахмутском направлении наши воины отразили 5 атак противника возле Богдановки и Хромового Донецкой области. Также враг пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки, однако успеха не имел. В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута.
на Авдеевском направлении враг пытается окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. Вблизи населенного пункта наши воины отразили более 20 атак.
на Марьинском направлении враг совершил более 25 неудачных атак в районах Красногоровки и Марьинки Донецкой области. На Шахтерском и Запорожском направлениях противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Старомайорского, Красного, Роботиного и северо-западнее Вербового. Здесь наши защитники отразили более 10 атак.
на Мелитопольском направлении наши военные продолжают наступательную операцию, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
на Херсонском направлении украинские воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.
Наши военные работают по захватчикам
- За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла 6 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 – по зенитно-ракетному комплексу противника.
- Также наша армия и средства противовоздушной обороны уничтожили ударный БпЛА типа Shahed-136/131 и разведывательный БпЛА врага.
- Подразделения ракетных войск поразили три артиллерийских средства, пункт управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, средство противовоздушной обороны и еще одну важную цель противника.