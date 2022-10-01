Россия планирует отправить на войну в Украину курсантов: подготовка продлится не больше месяца

1 октября 2022 , 07:33
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Генштаб ВСУ

Россия активно вовлекает в войну узников и мужчин без военного опыта. Однако этим "пушечным мясом" должен кто-то управлять. Так что государство-агрессор решило досрочно сделать курсантам выпускной.

Курсантов будут готовить всего месяц

Российской армии сейчас не хватает ресурсов, особенно офицерского состава. Так что оккупанты рассматривают разные варианты пополнения потерь.

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Российское военное руководство вынуждено преждевременно привлечь курсантов военных училищ,
– рассказали в Генштабе.

Так что в Тюменском военном училище курсанты закончат обучение досрочно. Выпускников хотят направить на первичные офицерские должности в комплектуемые мобилизованными воинские части.

Выпускников Рязанского десантного училища направляют на проведение подготовки полков из мобилизованных на базе полигонов на территории Рязани, Омска, Пскова, Тулы и других городов.

Эти подразделения будут готовить не больше одного месяца. После этого их отправят на фронт в Украину.

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Автор: Софія Мінджоса