Россия рискует, выпрашивая переговоры: что грозит Путину
Россия сейчас очень заинтересована в переговорах. Впрочем, должна играть двойную игру перед своей аудиторией и демонстрировать, что все идет по плану.
Об этом в эфире 24 Канала заявил российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. Он добавил, что стратегическое положение Владимира Путина на данный момент – тупик.
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Российская аудитория уважает только силу
Аббас Галлямов уточнил, возможно, сейчас Путин не совсем в тупике, но он уверенно в него двигается. Россия больше заинтересована в переговорах, но есть одна проблема – аудитория. Ей нужно пускать в глаза пыль и демонстрировать свою "могущественность".
Их аудитория уважает только за силу. А если выяснится, что они слабы и бегают выпрашивают переговоры, они потеряют очки внутри страны,
– сказал оппозиционный политолог.
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С общественным мнением тоже проблемы
Поддержку россиянами войны Аббас Галлямов сравнил с эрозией. По его словам, все меньше людей хочет воевать и все больше надеются на мирные переговоры. Но это не сыграет на руку Путину.
"Если они продемонстрируют желание к переговорам и таким образом признают, что не знают, как победить, внутренний процесс эрозии ускорится. Здесь взаимоисключающая задача", – отметил Галлямов.
Он пояснил, что в таком случае Россия на внутренней арене должна демонстрировать, что все хорошо и унижать Запад. А на внешней – быть адекватной и договариваться о переговорах.
Переговоры для России: причины и вероятность
- Еще в прошлом году Россия заговорила о мирных переговорах. Американский Институт изучения войны оценил такие заявления, как попытку задержать поставки танков в Украину.
- В январе 2023 года Кремль заговорил о прямых переговорах с Украиной без посредников. Тогда Россия цинично заявила, что Запад действует только в своих политических и экономических интересах.
- В Офисе Президента отметили четкую позицию – никаких переговоров с Россией быть не может. Только победа Украины.