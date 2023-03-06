Россия рискует, выпрашивая переговоры: что грозит Путину

Россия сейчас очень заинтересована в переговорах. Впрочем, должна играть двойную игру перед своей аудиторией и демонстрировать, что все идет по плану.

Об этом в эфире 24 Канала заявил российский оппозиционный политолог Аббас Галлямов. Он добавил, что стратегическое положение Владимира Путина на данный момент – тупик.

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Российская аудитория уважает только силу

Аббас Галлямов уточнил, возможно, сейчас Путин не совсем в тупике, но он уверенно в него двигается. Россия больше заинтересована в переговорах, но есть одна проблема – аудитория. Ей нужно пускать в глаза пыль и демонстрировать свою "могущественность".

Их аудитория уважает только за силу. А если выяснится, что они слабы и бегают выпрашивают переговоры, они потеряют очки внутри страны,

– сказал оппозиционный политолог.

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С общественным мнением тоже проблемы

Поддержку россиянами войны Аббас Галлямов сравнил с эрозией. По его словам, все меньше людей хочет воевать и все больше надеются на мирные переговоры. Но это не сыграет на руку Путину.

"Если они продемонстрируют желание к переговорам и таким образом признают, что не знают, как победить, внутренний процесс эрозии ускорится. Здесь взаимоисключающая задача", – отметил Галлямов.

Он пояснил, что в таком случае Россия на внутренней арене должна демонстрировать, что все хорошо и унижать Запад. А на внешней – быть адекватной и договариваться о переговорах.

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