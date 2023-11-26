Первое – проект вполне реален, второе – его трудно воплотить, третье – для этого нужно немало денег. Такими мыслями с 24 Каналом поделился военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Не упустите Строительство затянется на годы: может ли Россия проложить туннель в Крым под водой

Одна ракета по Керчи – вторая по Тамани

По словам военного эксперта, территория у Крымского моста достаточно непростая: сложная почва и грязевые вулканы.

Любопытно! В 2016 году Крымский мост возводился при сложных инженерно-геологических условиях, в месте активного движения морских поверхностных течений, аккумуляции донных отложений, размыва берегов, нагон воды и ветровых процессов, его функционированию угрожают риски тектонических проявлений. Поскольку Керченский полуостров расположен в сейсмически активной зоне, где магнитуда колебаний может достигать 9 баллов по шкале Рихтера.

"Что такое тоннель? Труба с выходом на поверхность с одной и другой сторон – в Керчи и на Тамани. Две ракеты: одна по Керчи, вторая по Тамани. Тогда этот тоннель как "сосиска" останется на сотни лет", – объяснил Роман Свитан.

Подводный тоннель не улучшит логистику россиян

Заметим, 4 ноября Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетой SCALP по судостроительному заводу "Залив" в аннексированной россиянами Керчи. В результате атаки получил повреждение российский корабль "Аскольд" – носитель крылатых ракет "Калибр".

SCALP SCALP EG – это авиационная крылатая ракета класса "воздух – земля". Она предназначена для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами ПВО. SCALP можно использовать в сложных погодных условиях и в любое время суток. Ракеты не опасаются средств радиоэлектронного противодействия противника.

Поэтому ударить ракетой SCALP по входу или выходу подводного тоннеля, для Украины не составляет труда. Тогда больше не пойдет речь о строительстве никаких тоннелей в Керченском проливе.

Свитан объяснил, почему подводный тоннель оккупантов будет неэффективным: смотреть видео

Поэтому пусть роют – это оптимальный вариант. Пусть привыкают к земле, потому что они уже отвыкли,

– сказал полковник ВСУ в запасе.

Следовательно, строительство подводного тоннеля не сможет улучшить логистику врага, а наоборот – станет ухудшением в вопросах безопасности.

Что известно о возможном строительстве подводного тоннеля