Первое – проект вполне реален, второе – его трудно воплотить, третье – для этого нужно немало денег. Такими мыслями с 24 Каналом поделился военный эксперт, лётчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.
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Одна ракета по Керчи – вторая по Тамани
По словам военного эксперта, территория у Крымского моста достаточно непростая: сложная почва и грязевые вулканы.
"Что такое тоннель? Труба с выходом на поверхность с одной и другой сторон – в Керчи и на Тамани. Две ракеты: одна по Керчи, вторая по Тамани. Тогда этот тоннель как "сосиска" останется на сотни лет", – объяснил Роман Свитан.
Подводный тоннель не улучшит логистику россиян
Заметим, 4 ноября Вооруженные силы Украины нанесли удар ракетой SCALP по судостроительному заводу "Залив" в аннексированной россиянами Керчи. В результате атаки получил повреждение российский корабль "Аскольд" – носитель крылатых ракет "Калибр".
SCALPSCALP EG – это авиационная крылатая ракета класса "воздух – земля". Она предназначена для уничтожения важных стационарных целей, хорошо защищенных средствами ПВО. SCALP можно использовать в сложных погодных условиях и в любое время суток. Ракеты не опасаются средств радиоэлектронного противодействия противника.
Поэтому ударить ракетой SCALP по входу или выходу подводного тоннеля, для Украины не составляет труда. Тогда больше не пойдет речь о строительстве никаких тоннелей в Керченском проливе.
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Поэтому пусть роют – это оптимальный вариант. Пусть привыкают к земле, потому что они уже отвыкли,
– сказал полковник ВСУ в запасе.
Следовательно, строительство подводного тоннеля не сможет улучшить логистику врага, а наоборот – станет ухудшением в вопросах безопасности.
Что известно о возможном строительстве подводного тоннеля
- The Washington Post написало, что российские и китайские бизнесмены в конце октября тайно обсудили планы строительства подводного тоннеля из России в оккупированный Крым. Он должен якобы служить транспортным маршрутом вместо Крымского моста.
- Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук сказал, что такие планы маловероятны. Впрочем, проверить эту информацию пока невозможно, но сам проект не выглядит жизнеспособным.
- В Кремле отказались комментировать информацию о строительстве тоннеля под Керченским проливом. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что "такое даже не стоит комментировать".
- А оккупационный глава Крыма Сергей Аксенов назвал статью о планах строительства тоннеля "ложью". Он добавил, что подземный тоннель был одним из вариантов пересечения Керченского пролива, однако российские власти в результате остановились на строительстве моста.