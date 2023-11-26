Перше – проєкт цілком реальний, друге – його важко втілити, третє – для цього потрібно чимало грошей. Такими думками з 24 Каналом поділився військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.
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Одна ракета по Керчі – друга по Тамані
За словами військового експерта, територія біля Кримського мосту досить непроста: складний ґрунт та грязьові вулкани.
"Що таке тунель? Труба з виходом на поверхню з одного та іншого боків – у Керчі та на Тамані. Дві ракети: одна по Керчі, друга по Тамані. Тоді цей тунель як "сосиска" залишиться на сотні років", – пояснив Роман Світан.
Підводний тунель не покращить логістику росіян
Зауважимо, 4 листопада Збройні сили України завдали удар ракетою SCALP по суднобудівному заводу "Залив" в анексованій росіянами Керчі. Внаслідок атаки зазнав пошкодження російський корабель "Аскольд" – носій крилатих ракет "Калібр".
SCALPSCALP EG – це авіаційна крилата ракета класу "повітря – земля". Вона призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, що добре захищені засобами ППО. SCALP можна використовувати за складних погодних умов та в будь-який час доби. Ракети не бояться засобів радіоелектронної протидії противника.
Тому вдарити ракетою SCALP по входу або виходу підводного тунелю, для України не становить труднощів. Тоді більше не йтиметься про будівництво жодних тунелів у Керченській протоці.
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Тому нехай копають – це оптимальний варіант. Нехай звикають до землі, бо вони вже відвикли,
– сказав полковник ЗСУ в запасі.
Відтак будівництво підводного тунелю не зможе покращити логістику ворога, а навпаки – стане погіршенням у питаннях безпеки.
Що відомо про можливе будівництво підводного тунелю
- Видання The Washington Post написало, що російські та китайські бізнесмени наприкінці жовтня таємно обговорили плани будівництва підводного тунелю з Росії до окупованого Криму. Він має нібито слугувати транспортним маршрутом замість Кримського мосту.
- Речник ВМС Дмитро Плетенчук сказав, що такі плани малоймовірні. Утім, перевірити цю інформацію наразі неможливо, але сам проєкт не виглядає життєздатним.
- У Кремлі відмовилися коментувати інформацію про будівництво тунелю під Керченською протокою. Прессекретар президента Росії Дмітрій Пєсков сказав, що "таке навіть не варто коментувати".
- А окупаційний голова Криму Сергій Аксьонов назвав статтю про плани будівництва тунелю "брехнею". Він додав, що підземний тунель був одним із варіантів перетину Керченської протоки, проте російська влада в результаті зупинилася на будівництві мосту.