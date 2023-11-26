Перше – проєкт цілком реальний, друге – його важко втілити, третє – для цього потрібно чимало грошей. Такими думками з 24 Каналом поділився військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Не пропустіть Будівництво затягнеться на роки: чи може Росія прокласти тунель до Криму під водою

Одна ракета по Керчі – друга по Тамані

За словами військового експерта, територія біля Кримського мосту досить непроста: складний ґрунт та грязьові вулкани.

Цікаво! У 2016 році Кримський міст зводився за складних інженерно-геологічних умов, в місці активного руху морських поверхневих течій, акумуляції донних відкладів, розмиву берегів, нагонів води та вітрових процесів, його функціонуванню загрожують ризики тектонічних проявів. Оскільки Керченський півострів розташований в сейсмічно активній зоні, де магнітуда коливань може досягати 9 балів за шкалою Ріхтера.

"Що таке тунель? Труба з виходом на поверхню з одного та іншого боків – у Керчі та на Тамані. Дві ракети: одна по Керчі, друга по Тамані. Тоді цей тунель як "сосиска" залишиться на сотні років", – пояснив Роман Світан.

Підводний тунель не покращить логістику росіян

Зауважимо, 4 листопада Збройні сили України завдали удар ракетою SCALP по суднобудівному заводу "Залив" в анексованій росіянами Керчі. Внаслідок атаки зазнав пошкодження російський корабель "Аскольд" – носій крилатих ракет "Калібр".

SCALP SCALP EG – це авіаційна крилата ракета класу "повітря – земля". Вона призначена для знищення важливих стаціонарних цілей, що добре захищені засобами ППО. SCALP можна використовувати за складних погодних умов та в будь-який час доби. Ракети не бояться засобів радіоелектронної протидії противника.

Тому вдарити ракетою SCALP по входу або виходу підводного тунелю, для України не становить труднощів. Тоді більше не йтиметься про будівництво жодних тунелів у Керченській протоці.

Світан пояснив, чому підводний тунель окупантів буде неефективним: дивитися відео

Тому нехай копають – це оптимальний варіант. Нехай звикають до землі, бо вони вже відвикли,

– сказав полковник ЗСУ в запасі.

Відтак будівництво підводного тунелю не зможе покращити логістику ворога, а навпаки – стане погіршенням у питаннях безпеки.

Що відомо про можливе будівництво підводного тунелю