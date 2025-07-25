Продвижение россиян есть: какие главные причины этого

Российская армия пытается прорвать оборону на Покровском направлении. Военные сообщают, что идут тяжелые бои, противник стремится реализовать свое преимущество в количестве личного состава и развивать наступление. В то же время Зеленский заявил, что враг на фронте не продвигается.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло в эфире 24 Канала отметил, что украинской армии банально не хватает оружия, а особенно – пехоты. Поэтому вопрос мобилизации и рекрутинга остается очень острым.

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Где зафиксировано продвижение врага?

На отдельных направлениях, как отметил Жмайло, ситуация спасается тем, что туда подтягиваются подразделения "Линии дронов". Они образуют довольно широкую "килзону", чтобы уничтожать оккупантов еще на подходах к позициям украинских пехотинцев.

Однако пехотные подразделения ВСУ, как подчеркнул Жмайло, истощены, несколько бойцов просто физически не могут удержать ширину фронта в 1 – 1,5 километра. Это, по его словам, позволяет россиянам частично просачиваться сквозь украинские позиции.

Очень плохо, что ребят некем заменить, очень плохо, когда кого-то задерживают и запихивают в бусик, запускаются все эти тренды, которые активно поддерживаются россиянами,

– озвучил Жмайло.

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества объяснил, что Россия хочет показать Западу, что якобы поддержка Украины является бесперспективной, что украинская линия обороны разваливается, что им надо еще немножко времени, чтобы дожать, и фронт посыплется. Тогда Украину вроде бы можно будет заставить идти на невыгодные для нее условия перемирия.

"Россия нацелена на летне-осеннюю кампанию. Есть у врага болезненное продвижение: это Попов Яр, Полтавка, Новоторецкое. Сейчас штурмует 51 армия врага, но качество вражеских ДРГ падает, потому что первые российские подразделения спецназовцев ВСУ уничтожили, были зачистки в Покровске, где-то они еще продолжаются", – рассказал Жмайло.

Сейчас Россия формирует ДРГ из представителей механизированных бригад. По словам Жмайло, есть определенное продвижение на подступах к Покровску, в частности говорится о населенном пункте Зверево, но сказать, что регулярная российская армия зашла в город – нельзя. Такого, как отметил Жмайло, пока нет.

Ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества подытожил, что в Офис Президента интегрируются военнослужащие, которые заслужили авторитет во времена российско-украинской войны, среди таких Павел Палиса. Эти назначения, как отметил Жмайло, делались как раз для того, чтобы военно-политическое руководство страны имело возможность получать достоверную информацию о том, что происходит на фронте.