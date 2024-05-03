Страх разоблачения: почему Россия так рвется испортить мирный саммит

Трудно сказать, что нас будет ждать по итогам саммита по украинской "формуле мира", который должен состояться в июне в Швейцарии. В конце концов, это будет первый соответствующий саммит, поэтому вряд ли по его итогам следует ожидать принципиальных решений. Однако есть некоторые факты, указывающие на серьезную и недоброжелательную заинтересованность к этому мероприятию со стороны россиян.

Россия продвигает свои "мирные планы" через третьи страны

Украинские спецслужбы ранее сообщали, что россияне стремятся сорвать саммит, или хотя бы сделать его менее представительным. Собственно, это заметно даже и без соответствующих заявлений.

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Что вижу я? Я вижу массовый вброс разнообразных "мирных планов", санкционированных россиянами, но завуалированных под "планы третьих стран". Классический пример – якобы "турецкий план", который вбросили в информационное пространство через российскую "Независимую газету" и Юлию Латынину. Он предусматривает замораживание и отсрочку статуса, что заранее делает его малореалистичным.

Кроме того, торжественно достали труп "Стамбульских договоренностей" и начали над этим трупом издеваться в особо извращенной форме. Через многочисленных прокремлевских "российских либералов" и западных журналистов продвигается мысль, что "вот был неплохой план, но украинцы чего-то отказались".

Смысл продвижения подобных "планов" прост и полностью соответствует традиционной схеме российского влияния на внешнюю аудиторию. Одновременно вбрасывается разнообразная и противоречивая между собой информация, которая должна создать впечатление, что "не все так однозначно". Россияне действуют подобным способом в большинстве ситуаций.

Очевидно, они хотят посеять сомнения среди максимально широкой аудитории относительно мирных инициатив, продвигая идею, что вариантов завершения войны есть много.

Саммит может разрушить российские нарративы

Почему их так смущает "мирный саммит", хотя пока не понятно, к каким результатам он приведет?

Думаю, что саммит имеет все шансы разрушить несколько российских тезисов, которые заботливо продвигались в мировом информационном пространстве в течение достаточно длительного срока.

Во-первых, что все это локальный конфликт украинцев и россиян за какие-то территории. Очевидно, что если вопрос мира в российско-украинской войне будут обсуждать более 100 государств, то это никак нельзя будет назвать "локальным конфликтом", а это уже точно является чем-то значимым с точки зрения мира. А, следовательно, и ответы должны быть общемировыми.

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Во-вторых, что существуют какие-то равнозначные российский и украинский взгляды на войну, и надо искать между ними что-то среднее. Но если с одной стороны взгляд около сотни государств, а с другой стороны – нескольких, то это что-то явно не столь равнозначное.

В-третьих, тезис, что россияне хотят завершать войну, а украинцы, почему-то, нет. Сколько было манипуляций по этому поводу в последнее время, как далеко проникли эти идеи (включая отдельные американские конгрессмены). Это потому, что российское руководство постоянно что-то "вбрасывает" по этому поводу.

А вот если реальный путь прекращения войны сформулирует и предложит российской стороне большая часть человечества, а российская сторона откажется, то что это будет означать? Это будет означать, что любые предыдущие заявления об "урегулировании" со стороны россиян не будут ничего стоить.

Это лишь отдельные моменты, которые, очевидно, и приводят к активизации россиян и их многочисленных "спящих агентов", которые все внезапно проснулись и бросились что-то доказывать. Это лишь индикатор того, что нас ожидают достаточно важные события и процессы. Уже в ближайшее время.