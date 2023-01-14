Полковник ВСУ сказал, сможет ли Россия создать 2-миллионную армию

По информации украинской разведки, Россия хочет создать армию, которая будет насчитывать 2 миллиона военных. Однако это для страны-агрессора – крайне сложная задача.

Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан. По информации ГУР МО Украины, во время следующей волны мобилизации в вооруженные силы страны-агрессора призовут 300 тысяч человек.

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Как отметил Роман Свитан, количество вооруженных сил России и сейчас составляет около 2 миллионов человек, правда – только на бумаге. Из этого количества только 1 миллион 150 тысяч – непосредственно военнослужащие.

Сейчас руководство России пытается увеличить количество военных до 1,5 миллиона в результате набора контрактников. То есть Россия хочет увеличить армию на 300 – 350 тысяч контрактников,

– сказал Свитан.

Россия за несколько месяцев сможет собрать не более 200 тысяч военных

Однако, по мнению военного эксперта, собрать такое количество контрактников Кремль за несколько месяцев не сможет.

Чтобы набрать 300 – 350 тысяч военных, России нужно около полугода. А еще их нужно подготовить, а потом вооружить. Пока россияне эту задачу точно выполнить не могут,

– подчеркнул Свитан.

Он добавил, что в течение 2 – 3 ближайших месяцев руководство страны-агрессора сможет собрать разве что 200 тысяч новых военных.

"И, вероятно, где-то к лету, когда полностью раскрутится российский "Оборонпром", россияне смогут это количество людей хотя бы более-менее чем-нибудь вооружить", – отметил Свитан.

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Чтобы создать 2-миллионную армию, России нужно до 10 лет

Если же говорить о планах России создать 2-миллионную армию, то, по мнению полковника запаса ВСУ, этот процесс займет не один год.

"Нужно до 10 лет, чтобы полностью довести этот контингент до уровня, когда он сможет выполнять реальные боевые задачи. Поэтому Кремль совсем не успевает по срокам", – добавил Свитан.

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