Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан сказал 24 Каналу, что планы россиян не осуществятся, потому что в Украине действуют демократические принципы. Путину же вместо того, чтобы дестабилизировать ситуацию в Украине, лучше подумать о сохранении собственной власти.

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Украинцы сами разберутся

Десятая годовщина Майдана отмечается 21 ноября 2023 года. Роман Свитан вспомнил, что он вместе со своими товарищами 2 декабря 2013 уже был на Майдане.

Тот Майдан, по его словам, как раз и был против России и российского отношения к людям – когда власть Януковича 30 ноября 2013 разогнала дубинками детей. Украина тогда поднялась против такого подхода именно россиян, а Виктор Янукович был "шестеркой" России – как сегодня Александр Лукашенко.

"Майдан-3" у россиян уже идет, он уже продолжается – линия фронта в 1200 км. Это продолжение "Майдана-1". Мы начали 10 лет назад ликвидацию россиян и продолжаем сейчас,

– отметил полковник ВСУ в запасе.

Именно поэтому Владимиру Путину лучше думать о себе, а не об украинской власти. Украинцы, по мнению Свитана, сами разберутся со своей властью, и нам для этого не нужно внешнее влияние.

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Кроме того, в Украине сейчас создано правовое поле, работают механизмы демократии, хотя их еще и предстоит совершенствовать. Поэтому власть в Украине изменится в соответствии с нашим законодательством и во время демократических выборов.

Однако пока идет война, выборы лучше не проводить. Власть, по мнению военного эксперта, нужно заставлять выполнять определенные действия, не допуская политических игрищ внутри воюющей страны. Политические механизмы противодействия могут разорвать единение народа, власти и армии, а Путину это как раз и нужно.

"Украинцы – мудрый народ и он сам разберется во всем без внешней помощи", – подчеркнул Роман Свитан.

Важно! Президент Украины заявил, что Россия разработала план по свержению власти в Украине, который называется "Майдан-3". Согласно плану, Кремль намерен отстранить Зеленского от управления Украиной до конца 2023 года. Он не исключает, что Россия может пойти на его физическое устранение. По словам Президента, россияне "будут использовать любые инструменты, которые у них есть".

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