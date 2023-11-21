Полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан сказав 24 Каналу, що плани росіян не здійсняться, тому що в Україні діють демократичні засади. Путіну ж, замість того, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, краще подумати про збереження власної влади.

Читайте також Війна в Україні може перерости в Третю світову, – Зеленський сказав, хто здатен зупинити Путіна

Українці самі розберуться

Десята річниця Майдану відзначається 21 листопада 2023 року. Роман Світан згадав, як він разом зі своїми товаришами 2 грудня 2013 року вже був на Майдані.

Той Майдан, за його словами, якраз і був проти Росії та російського ставлення до людей – коли влада Януковича 30 листопада 2013 року розігнала дубинками дітей. Україна тоді піднялась проти такого підходу саме росіян, а Віктор Янукович був "шестіркою" Росії – як сьогодні Алєксандр Лукашенко.

"Майдан-3" у росіян вже вийшов, він вже триває – лінія фронту у 1200 кілометрів. Це продовження "Майдана-1". Ми почали 10 років тому ліквідацію росіян і продовжуємо зараз,

– зазначив полковник ЗСУ в запасі.

Саме тому Владіміру Путіну краще думати про себе, а не про українську владу. Українці, на думку Світана, самі розберуться зі своєю владою, і нам для цього не потрібен зовнішній вплив.

Роман Світан припустив, чи можлива в Україні реалізація російського плану "Майдан-3": дивіться відео

Чого прагне Путін

Крім того, в Україні зараз створено правове поле, працюють механізми демократії, хоча їх ще й потрібно удосконалювати. Тому влада в Україні зміниться відповідно до нашого законодавства та під час демократичних виборів.

Проте поки триває війна, вибори краще не проводити. Владу, на думку військового експерта, потрібно змушувати виконувати певні дії, не допускаючи політичних ігрищ всередині країни, яка воює. Політичні механізми протидії можуть розірвати єднання народу, влади та армії, а Путіну це якраз і потрібно.

"Українці – мудрий народ і він сам розбереться у всьому без зовнішньої допомоги", – наголосив Роман Світан.

Важливо! Президент України заявив, що Росія розробила план з повалення влади в Україні, який має назву "Майдан-3". Відповідно до плану, Кремль має намір відсторонити Зеленського від керування Україною до кінця 2023 року. Він не виключає, що Росія може піти на його фізичне усунення. За словами Президента, росіяни "будуть використовувати будь-які інструменти, які вони мають".

Більше важливих заяв Володимира Зеленського