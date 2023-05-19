Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, россияне запустили новый сериал "Охота на Patriot", потому что "Сталинград-2: взятие Бахмута" для них постепенно проваливается.
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"Мы видим, что они там совсем сошли с ума. Цели мне понятны – они запустили новый сериал "Охота на Patriot". Сериал "Сталинград-2: взятие Бахмута" для них постепенно завершается, поэтому придумали новый", – сказал Тизенгаузен.
Цель массированных обстрелов со стороны России
По мнению политтехнолога, массированные обстрелы, в частности Киева, преследуют две цели:
- уничтожить Patriot, защищающий небо;
- нанести удар по центрам принятия решений: по Верховной Раде, Минобороны, правительственному кварталу, СБУ.
"Это для того, чтобы совершить запоздалый акт возмездия, который они обещали после удара беспилотников по Кремлю", – объяснил Тизенгаузен.
Почему россияне активизировали массированные обстрелы: смотрите видео
Политтехнолог отметил, что при любом развитии событий россияне сообщат об "уничтожении" всех систем Patriot одной ракетой. Но это не спасет их ни от контрнаступления, ни от поражения в этой войне.
Характеристики ЗРК Patriot / Инфографика 24 Канала
ЗРК Patriot в Украине: последние новости
- В ночь на 19 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину шахедами и крылатыми ракетами типа "Калибр". Украинские защитники уничтожили 16 вражеских БпЛА и 3 вражеских ракеты.
- Вооруженные Силы Украины в последние недели использовали американскую систему противовоздушной обороны Patriot. Они ликвидировали как минимум один российский истребитель.
- Российские оккупанты выдали очередную чушь об "уничтожении" Patriot. В то же время в Воздушных силах ВСУ успокоили тем, что это невозможно. Самое большое, что мог сделать враг – это повредить ЗРК.
- В Пентагоне сообщили, что по состоянию на 18 мая поврежденную систему Patriot уже починили. Теперь она в строю.