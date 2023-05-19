Об этом 24 Каналу сказал политтехнолог Борис Тизенгаузен. По его словам, россияне запустили новый сериал "Охота на Patriot", потому что "Сталинград-2: взятие Бахмута" для них постепенно проваливается.

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"Мы видим, что они там совсем сошли с ума. Цели мне понятны – они запустили новый сериал "Охота на Patriot". Сериал "Сталинград-2: взятие Бахмута" для них постепенно завершается, поэтому придумали новый", – сказал Тизенгаузен.

Цель массированных обстрелов со стороны России

По мнению политтехнолога, массированные обстрелы, в частности Киева, преследуют две цели:

уничтожить Patriot, защищающий небо;

нанести удар по центрам принятия решений: по Верховной Раде, Минобороны, правительственному кварталу, СБУ.

"Это для того, чтобы совершить запоздалый акт возмездия, который они обещали после удара беспилотников по Кремлю", – объяснил Тизенгаузен.

Почему россияне активизировали массированные обстрелы: смотрите видео

Политтехнолог отметил, что при любом развитии событий россияне сообщат об "уничтожении" всех систем Patriot одной ракетой. Но это не спасет их ни от контрнаступления, ни от поражения в этой войне.

Обратите внимание! MIM-104 Patriot – зенитно-ракетный комплекс, используемый армией США и рядом союзных государств.

Характеристики ЗРК Patriot / Инфографика 24 Канала

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