Про це 24 Каналу сказав політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, росіяни запустили новий серіал "Полювання на Patriot", тому що "Сталінград-2: взяття Бахмута" для них поступово провалюється.
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"Ми бачимо, що вони там геть збожеволіли вже. Цілі мені зрозумілі – вони запустили новий серіал "Полювання на Patriot". Серіал "Сталінград-2: взяття Бахмута" для них поступово завершується, тому придумали новий", – сказав Тизенгаузен.
Мета масованих обстрілів з боку Росії
На думку політтехнолога, масовані обстріли, зокрема Києва, мають дві мети:
- знищити Patriot, який захищає небо;
- завдати удару по центрах ухвалення рішень: по Верховній Раді, Міноборони, урядовому кварталу, СБУ.
"Це для того, щоб здійснити запізнілий акт відплати, який вони обіцяли після удару безпілотників по Кремлю", – пояснив Тизенгаузен.
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Політтехнолог зазначив, що за будь-якого розвитку подій росіяни повідомлять про "знищення" всіх систем Patriot однією ракетою. Але це їх не врятує ані від контрнаступу, ані від поразки в цій війні.
Характеристики ЗРК Patriot / Інфографіка 24 Каналу
ЗРК Patriot в Україні: останні новини
- У ніч на 19 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну шахедами та крилатими ракетами типу "Калібр". Українські захисники знищили 16 ворожих БпЛА та 3 ворожі ракети.
- Збройні Сили України останніми тижнями використовували американську систему протиповітряної оборони Patriot. Вони ліквідували принаймні один російський винищувач.
- Російські окупанти видали чергову нісенітницю про "знищення" Patriot. Водночас у Повітряних силах ЗСУ заспокоїли тим, що це неможливо. Найбільше, що міг зробити ворог, – це пошкодити ЗРК.
- У Пентагоні повідомили, що станом на 18 травня пошкоджену систему Patriot уже полагодили. Натепер вона в строю.