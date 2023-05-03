ВСУ знают об этих планах: полковник запаса сказал, может ли Россия уничтожить ЗРК Patriot

Не исключено, что отсутствие масштабных ракетных ударов по территории Украины связано с тем, что Россия экономит ракеты для новой атаки в ближайшее время. Кроме того, у окупантов есть желания и определенные возможности уничтожить новую западную технику, которая уже есть в Украине.

Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. По его словам, для этого сначала россияне будут определять, где находится новая система ПВО в Украине.

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Россия может готовить новый массированный обстрел

Для того чтобы показать своему народу хоть какие-то победы, Россия может не жалеть ни средств, ни сил. В частности есть вероятность, что Владимир Путин хочет уничтожить новую западную технику, которую поставили Украине. Не исключениями и ЗРК Patriot.

Технически это возможно, и это логичная для них задача. Сначала попробовать малыми атаками "прощупать" оборону ПВО и нашу новую локацию. Дело в том, что мероприятие Patriot изменило нашу локацию, вся система изменилась и подвинулась. Массированную атаку они, скорее всего, готовят,

– заявил Роман Свитан.

С последней массированной ракетной атаки 9 марта Россия могла изготовить более сотни ракет, в том числе "Калибров" и Х-101. Тем более в последнее время оккупанты гораздо реже используют "Калибры".

"Россия может запустить новую массированную атаку, чтобы прощупывать нашу новую систему ПВО, вычислить, где стоят Patriot или хотя бы батарея управления. И уже тогда нанести по нашим ЗРК удар уже не крылатыми ракетами, а "Кинжалами" или "Искандерами", – отметил лётчик-инструктор.

По его словам, если россияне поднимут в небо самолет А-50, то это будет показателем того, что они выискивают нашу систему ПВО. Конечно, наши летчики знают о такой схеме, поэтому разработаны специальные механизмы противодействия. Впрочем, стоит заметить, что до 9 мая нужно не игнорировать сигналы воздушных тревог, атаки могут быть широкомасштабными.

Роман Свитан о возможности уничтожения ЗРК Patriot: смотрите видео

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