"Женщины за мир" и не только: какие пророссийские проекты вскоре вернутся с "кладбища"
Источник:LIGA.net
В Украине в ближайшее время могут снова выныривать российские проекты, долгое время находившиеся "на кладбище". Россияне начали работу над тем, чтобы вернуть их и расширить влияние на украинский народ.
Соответствующие суждения озвучил в интервью секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов. Однако он уверен, что украинцы смогут увидеть настоящие планы агентуры.
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Российская агентура не должна вернуться
Алексей Данилов подчеркнул, что вскоре с политического кладбища будут возвращаться "женщины за мир" и "женщины за светлое будущее нашей страны" и т.п. Украинцы увидят многие такие российские программы, которые сейчас находятся в экзилии.
Россияне сейчас с ними очень сильно работают. У них будет еще одна такая попытка вдохнуть во все политические трупы новое дыхание. Но поверьте, уж никакая реанимация им не поможет,
– утверждает Данилов.
Секретарь СНБО ожидает, что народ быстро разберется, кто есть кто и почему они появились в инфопространстве именно сейчас. Однако, если после следующих выборов в Раду пройдут представители России, российских спецслужб, то это будет катастрофа. В этом случае Данилов не понимает, за что идет борьба.
Нейтрализация русской секты
- В первый день ноября стало известно, что СБУ совместно с Нацполицией. проводят обыски в псевдорелигиозной организации "АллатРа". Понятно, что эта секта работала в интересах России и систематически продвигала кремлевские нарративы в нашем обществе.
- Эта секта построена на книге, изданной в Макеевке местным массажистом под псевдонимом "Анастасия Новых". Она позиционирует себя как действующий общественный союз вне политики и вне религии. Исповедует псевдонауку и удивительные теории заговора инопланетян и влиятельных элит. А также биография их "спасителя" удивительным образом совпадает с жизнеописанием Путина.
- Впоследствии стало известно, что СБУ вручило подозрение руководству "АллатРа" в государственной измене, распространении враждебных нарративов и оправдывании российской агрессии. В частности, под "миссионерскими лозунгами" религиозная секта публично продвигала кремлевскую идею о создании "союза славянских народов". Также ее участники рассказывали о "гражданской войне в Украине с 2014 года".