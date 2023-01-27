Московское время на временно оккупированных территориях: в России готовят новый закон
Временно захваченные территории Украины, которые оккупанты цинично называют "новыми регионами России", планируют перевести на московское время. Так, кстати, в 2014 году россияне сделали в Крыму.
О таком решении сообщили в Министерстве промышленности и торговли агрессора. По данным ведомства, оно должно "вступить в силу" вскоре.
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Перевод оккупированных регионов на московское время
В Минпромторге России заявили, что захваченные территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей должны в ближайшее время перейти на московское время. Сообщается, что в правительство страны-агрессора уже внесли соответствующий проект закона.
Продолжается поэтапная синхронизация законодательства России после "принятия" в ее состав 4 новых субъектов. В ближайшее время "ДНР", "ЛНР", Запорожская и Херсонская области войдут в состав второй часовой зоны, где действует московское время,
– написали в министерстве.
Такое решение может показаться спонтанным и непродуманным. Однако аналогично Россия уже делала в 2014 году – тогда она ввела московское время в аннексированном Крыму.
Что изменится
Следует заметить, что московское время (UTС+3) несколько отличается от киевского. В течение года оно не меняется.
В Украине же летом так же UTС+3, а вот зимой — UTС+2. То есть, в зимний период разница между временем составляет 1 час.
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Захватчики мобилизуют украинцев на временно оккупированных территориях
- Замминистра обороны Анна Маляр рассказала, как россияне проводят мобилизацию в оккупированных регионах. По ее словам, военное руководство страны-агрессора бросает мобилизованных на передовую, не предоставив им необходимую военную подготовку.
- Именно мобилизованные, по мнению Анны Маляр, страдают от пренебрежительного отношения и насилия со стороны оккупантов в наибольшей мере. Российские военные избивают украинцев, которых насильственно мобилизовали, из-за чего те нередко гибнут.
- Правозащитник Павел Лисянский сообщил 24 Каналу, что захватчики проводят медицинскую комиссию для всех мужчин в возрасте до 60 лет. Даже 16 – 17-летних ребят вызывают на проверку и запрещают уезжать с временно оккупированной территории.