Про таке рішення повідомили у Міністерстві промисловості й торгівлі агресора. За даними відомства, воно має "набрати чинності" незабаром.

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Переведення окупованих регіонів на московський час

У Мінпромторг Росії заявили, що захоплені території Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей мають найближчим часом перейти на московський час. Повідомляється, що до уряду країни-агресорки вже внесли відповідний проєкт закону.

Продовжується поетапна синхронізація законодавства Росії після "прийняття" до її складу 4 нових суб'єктів. Найближчим часом "ДНР", "ЛНР", Запорізька та Херсонська області увійдуть до складу другої годинної зони, де діє московський час,

– написали у міністерстві.

Таке рішення може здаватися спонтанним та непродуманим. Однак аналогічно Росія вже робила у 2014 році – тоді вона ввела московський час в анексованому Криму.

Що зміниться

Варто зауважити, що московський час (UTС+3) дещо відрізняється від київського. Упродовж року він є незмінним.

Натомість в Україні влітку маємо так само UTС+3, а от взимку — UTС+2. Тобто, у зимовий період різниця між часами становить 1 годину.

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