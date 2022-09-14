В МИД объяснили, почему Запорожская АЭС столь важна для россии

Россия использует Запорожскую АЭС для ядерного шантажа, преследуя две цели. Кремль хочет нарушить энергобаланс Украины, что может повлечь за собой политические последствия.

Россия хочет выбить ЗАЭС из энергетической системы Украины

Логику российских террористов объяснил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, россияне, оккупировав ЗАЭС, стремятся достичь двух целей.

Тема Восстановлена третья резервная линия электропередачи в Запорожскую АЭС, – МАГАТЭ

Первоочередная цель кремля, как сказал Кулеба, – выбить ЗАЭС из энергетической системы Украины. Министр объяснил, что это нарушит энергетический баланс Украины.

Соответственно, по словам Кулебы, ухудшится энергетическая безопасность Украины в преддверии зимнего сезона.

Вторая цель касается непосредственно Европейского Союза. Когда у тебя безумные цены на газ, то ты везде, где можно пытаешься компенсировать увеличением мощностей электроэнергии. Каков самый простой путь для европейцев получить дополнительные объемы электроэнергии? Увеличить импорт из Украины благодаря тому, что мы являемся частью ENTSO-E – европейской электрической сети – мы можем реально решить ряд проблем в таких странах, как Польша и других, в плане энергетической безопасности,

– заявил Кулеба.

Глава МИД Украины отметил, что любая страна закрывает экспорт, когда у нее ухудшается внутренний энергобаланс. Следовательно, выбивание ЗАЭС может стать цепью последовательных действий, в конце которой возникают политические и социальные последствия.

"То есть выбиваешь ЗАЭС, нарушаешь энергетический баланс Украины, Украина начинает закрывать экспорт, ухудшается энергобаланс Европы, ситуация в Европе становится еще хуже с точки зрения энергетической безопасности, цен и дальше наступают соответствующие политические и социальные последствия", – резюмировал Кулеба.

Какая ситуация на Запорожской АЭС

Россияне в марте оккупировали Запорожскую АЭС. В августе – сентябре оккупанты прибегли к ядерному терроризму и угрожают взорвать ЗАЭС. Россияне заминировали атомную станцию.

Из-за угрозы ядерной катастрофы на ЗАЭС отправилась миссия МАГАТЭ. Там заявили о нарушении физической целостности ЗАЭС, однако не обвинить в этом россию. В отчете МАГАТЭ подтвердило , что россия разместила военную технику на территории ЗАЭС.

После того, как основная часть миссии МАГАТЭ покинула атомную станцию, россия возобновила провокации. Поэтому в ночь с 10 на 11 сентября Запорожскую АЭС полностью остановили .

Оккупанты своими обстрелами повредили все линии связи Запорожской АЭС с энергосистемой Украины.

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