Может ли Россия захватить Часов Яр до 9 мая: генерал армии в отставке оценил ситуацию на фронте

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что российские оккупанты хотят захватить Часов Яр до 9 мая. Этот город является очень важным, ведь там расположены высоты, с которых можно перекрывать логистические пути.

Враг ставит задачу захватить всю Донецкую область, даже не привязываясь к датам, однако у россиян ничего не получится. Такое мнение 24 Каналу озвучил генерал армии в отставке, экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

К теме Враг хочет захватить Часов Яр до 9 мая: Сырский сообщил о важном решении

Враг пытается продвигаться

Николай Маломуж отметил, что в направлении Часового Яра враг пытается продвигаться. Россияне бросают туда все дополнительные силы, особенно высокопрофессиональные. Захватчики применяют ту же тактику, как по Авдеевке: нанесение авиационных, ракетных ударов, ударов КАБами, проведение нейтрализации украинских дронов радиолокационными системами.

ВСУ найдут тактику, которая будет не только сдерживать врага, уничтожать резервы, но и наносить контрудары. Вскоре украинские защитники должны получить боеприпасы, которых пока не хватает. Подтягиваются резервы, новые огневые средства. Украинское командование привлекает дополнительные ресурсы, определяет планы, которые удержат Часов Яр.

На поле боя важно перейти от обороны в формат контрударов. Пока локальных, а, возможно, и тактических. Это одна из форм, где враг может быть дезориентирован. Если мы получим все средства, это могут быть контрудары тактического, а в перспективе – стратегического уровня. Но для этого надо активная, мощная работа на поле боя,

– подчеркнул он.

Однако оккупанты уже не настолько привязываются к датам. Они планируют захватить Часов Яр еще до мая. Поэтому очень важно удержать позиции.

"Потому что враг ставит задание захватить не только Часов Яр до 9 мая, но и всю Донецкую область. Это Краматорск, Константиновка, Славянск как минимум. Но кто им даст?" – добавил генерал армии в отставке.

Ситуация в Часовом Яру: последние новости